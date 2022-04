La sorpresiva propuesta de María Becerra a Rusherking en PH: "Me gustaría"

María Becerra le dejó un mensaje directo a Rusherking, su exnovio, en PH Podemos Hablar por Telefe. Qué dijo la cantante en el programa de Telefe, conducido por Andy Kusnetzoff.

María Becerra fue a PH Podemos Hablar (Telefe) después de haberse ausentado en la primera emisión de 2022 y fue absolutamente lapidaria con relación a varios temas que se le preguntaron en el programa de televisión de Andy Kusnetzoff. Y uno de ellos tuvo que ver con los detalles de su relación con su exnovio RusherKing, con quien se separó de manera escandalosa.

La cantante, compositora y exyoutuber de apenas 22 años ni siquiera dudó en dar el paso adelante en el estudio del canal cuando el conductor propuso la sección de “los que piensan que se puede tener buen vínculo con su ex”. Además del testimonio de la joven artista, también estuvieron los de la modelo Emilia Attías y los actores Benjamín Vicuña, Martín Seefeld y Carola Reyna.

María Becerra habló subre su exnovio Rusherking en PH: qué dijo

Todo comenzó cuando, después de la ruptura, María Becerra publicó algunos mensajes muy fuertes y picantes contra Rusherking. En Twitter, la cantante escribió: “Qué bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”. Aunque no mencionó al rapero, quedó muy en claro que los dardos iban dirigidos hacia él y siguió: “Hijo de re mil puta, me acabás de cagar la autoestima”. “¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho?”, continuó muy caliente, para luego terminar con la sentencia de “gil de mierda, pedazo de garca”.

Entonces, consultada por Andy Kusnetzoff en Podemos Hablar acerca de aquella situación, María reconoció que estuvo mal y señaló en Telefe: “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherking y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación”.

La artista explicó que el fin de la relación se debió a un inevitable desgaste y que fue determinante el poco tiempo en el que podían estar juntos debido a sus compromisos laborales. “Siento que el tiempo todo lo cura y al menos en mí está la meta de ser buenos amigos, me gustaría compartir un café porque le tengo un gran cariño”, profundizó la invitada.

María Becerra recordó en PH su frustrada relación con Rusherking

Sobre la ruptura con el músico que la llevó a estar varios días muy triste, la joven admitió que cuando se siente dolida por algo o por alguien no puede evitar expresarlo a través de las redes sociales. “Yo soy muy impulsiva, cuando yo me enojo mis amigas me sacan el teléfono”, argumentó, aunque volvió a aclarar que todo culminó en buenos términos entre ambos: “Siempre le voy a desear lo mejor, lo amé con mi vida y lo quiero muchísimo. Deseo que le vaya bien, que encuentre el amor, que le vaya bien en su carrera”. Para cerrar, anticipó que confía en que tendrá un reencuentro con Rusherking: “El día de mañana nos vamos a ver y a cagar de risa, pero lleva un tiempo”.