La Sole le puso los puntos a un participante: "No confudamos las cosas"

La cantante escuchó una declaración de un joven concursante que no le gustó y lo interrumpió para hacer una importante aclaración.

Durante la última emisión de las audiciones a ciegas, Soledad "La Sole" Pastorutti le puso los puntos a un participante. El joven cantante hizo un comentario que no le gustó a la artista y decidió interrumpirlo para hacer una importante aclaración al aire de La Voz Argentina.

La situación se dio luego de la audición de Ezequiel Hernández, un joven uruguayo que reside en la provincia de Neuquén desde hace algunos años. Aunque la interpretación del participante no convenció a ningún jurado, le pidieron que contara su historia personal y cómo había llegado a la música. "Vine a Argentina a hacer algunos shows y me agarró la pandemia en Neuquén. Entonces me quedé allá y me tuve que poner a laburar porque había que subsistir. Pero se me presentó esta oportunidad para volver a cantar...", empezó por revelar Hernández.

Fue ante esta declaración que Pastorutti intervino y quiso hacer una importante aclaración: "Pará, pará. No confundamos las cosas porque cantar es un laburo también eh". Con un tono serio, "La Sole" frenó en seco al participante y revalorizó el oficio que todos los presentes tenían en común.

"Hay que aclararlo para que la gente no crea otra cosa. Entiendo lo que querés decir, pero entonces tuviste que hacer otro laburo. Esa es la cosa. Así me gusta más", sentenció Pastorutti y permitió que Ezequiel terminara de contar su historia personal con la música.

La Voz Argentina: cuándo arrancan las batallas y quiénes son los coaches invitados

Este lunes 18 de julio, en una emisión especial, a las 22.30, La Voz Argentina ingresará en esta nueva etapa de batallas. El proceso consiste en que cada coach enfrentará a dos participantes de su propio team. Ambos cantantes interpretarán a dúo una misma canción.

Al finalizar la performance, el coach deberá decidir quién sigue en el certamen y quién debe abandonar el programa. Además, cada coach tendrá la posibilidad de robar hasta dos participantes de otro team que pierdan sus cruces.

Para preparar a los participantes, los coaches contarán con la ayuda de grandes referentes de la música actual. Palito Ortega junto a Ricardo Montaner, Karina La Princesita con Soledad, Álex Ubago con Lali y Manuel Turizo junto a Mau y Ricky funcionarán como co-coaches, brindando consejos y opiniones a los participantes durante los ensayos previos a cada performance.