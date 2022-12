La risotada de Alfa cuando Ariel reveló su apodo en Gran Hermano: "Gatito"

Alfa encontró fuerte competencia en Ariel, un parrillero de 45 años que se sumó a la casa de Gran Hermano y empezó a disputarle su lugar en la cocina.

Gran Hermano (Telefe) recibió dos nuevos participantes, Ariel Ansaldo y Camila Lattanzio, que llegaron para disputar un lugar en el juego y ganarse el corazón de los televidentes. Pero la llegada de Ariel, un parrillero de 45 oriundo de Berazategui, provocó celos en Alfa, el más veterano de la casa, quien no dudó en mostrar su incomodidad y lanzar una risotada cuando el "hermanito" reveló sus apodos.

Una vez dentro de la casa, Ariel fue recibido por sus compañeros y por Santiago del Moro, quien hizo mención a la buena mano para la cocina que tiene el participante y a los cruces que esto podría generar con Walter "Alfa", celoso por la reciente incorporación. En broma, del Moro propuso que un buen apodo para Ariel podría ser "Beta" y le preguntó si tiene apodos.

"Tres apodos tengo, en Mar del Plata (porque yo labure mucho allá) me dicen Jonny. En Berazategui me dicen 'el Gatito', y en la facultad me decían 'Papi'. Tres apodos", manifestó Ariel, muy divertido con la consulta. Tras haber escuchado los sobrenombres, Alfa no pudo evitar romper en carcajadas y esto fue advertido por el conductor, que le dijo, en tono cómplice: "Alfa escúchame cuando le prepares el desayuno a la mañana le decís: Papi tengo el desayuno listo". Tentado, Alfa disparó, muy picante: "Tome mi gatito".

Qué dijo Ariel en su presentación en Gran Hermano

En su presentación, Ariel Ansaldo indicó: "Era muy fachero. Y bueno, pasó la vida y las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kg. Mi nombre es Ariel Ansaldo, tengo 45 años y soy de Berazategui. Licenciado en Comunicación Social, estudié teatro, coordiné viajes de egresados. En plena pandemia armamos El quincho de Ansaldo, una parrilla donde la gente viene a comer y a psicoanalizarse. Quiero entrar a la casa para hacer divertir a la gente y dejar de correr detrás de la gente. Me encanta reírme de mi mismo. Cuando entré a la casa, los voy a volver locos".

Además, el participante se considero "manipulador". Su presencia molestó a Alfa, quien se sintió intimidado por los conocimientos culinarios de Ariel y soltó un "me cagó la parrilla".