La reveladora confesión de la China Suárez tras separarse de Rusherking: "Me vio"

Tras separarse de Rusherking, la actriz hizo un contundente posteo en su cuenta de Instagram sobre su vida personal. "La China" Suárez lanzó un fulminante comentario en las redes sociales.

María Eugenia "La China" Suárez se pronunció sin tapujos en una de sus historias de Instagram tras su separación de Rusherking. La actriz de tiras como Solamente Vos y Casi Ángeles compartió un extenso texto en su publicación, donde hizo referencia a los grandes desengaños de su vida, y lanzó una fuerte confesión sobre lo que le sucede.

"Me falló gente que me vio llorar, se quedó en mi casa a dormir, gente que comió en mi mesa y conoció a mi familia, mirá si me va a sorprender algo a estar alturas de mi vida", reza el posteo de Instagram que la protagonista de los filmes Abzurdah y Los Padecientes compartió en una de sus historias. De esa manera, comenzaron las especulaciones en relación a su presente.

"La China" Suárez hizo este posteo después de semanas en las que se especuló sobre su relación con su más reciente ex, Rusherking, de quien se separó tras haber tenido apenas diez meses de una relación intensa. Como consecuencia, la publicación de la celebridad generó un gran revuelo en las redes sociales.

Posteo de La China Suárez.

La palabra de La China Suárez y Rusherking sobre su separación: qué fue lo que dijeron

A principios de abril de este año, la pareja anunció su ruptura con conmovedores posteos que revolucionaron las redes ni bien se publicaron. "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", escribió "La China" Suárez en el pie de foto de un video alusivo a su vínculo con Rusherking.

Por su parte, el cantante de 23 años que compuso hits como Otra noche más y Además de mí se pronunció al respecto en una de sus historias de Instagram: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí".

"Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse", informó el músico, quien recientemente se burló de los medios que afirmaron que estaba deprimido tras la separación.