La repudiable técnica de Carmen Barbieri para no sacarse fotos con Kirchneristas

La conductora de Mañanísimas reveló cómo hace para evitar que los Kirchneristas hagan la V de victoria en las fotos con ella.

En la mesa de su programa Mañanísima, en medio de un debate con Estefi Berardi y Pampito, Carmen Barbieri reveló una increíble técnica que tiene para impedir que los Kirchneristas puedan sacarse una foto con ella haciendo con sus dedos la V de victoria. Esta cuestionable actitud sorprendió a los televidentes que vieron el programa.

La conductora quiso expresar que no le gusta que hagan gestos con las manos al momento de tomarse fotos con ella, pero quedó en evidencia al referirse directamente el símbolo de victoria que utilizan los Kirchneristas. Eso dejó al descubierto sus preferencias políticas y su actitud ante los que piensan diferente.

Carmen Barbieri manifestó: "Cuando me sacan una foto, mi hijo dice que soy una asquerosa, pero si el tipo que sale en la foto hace así (por la V de la victoria), a ese yo sin decirle nada le hago así, le bajo la mano. No me gusta esto (por la V de la victoria) y no pasa porque soy anti K ni K. Por mi papá les juro".

A pesar de que la artista se esforzó por manifestar que su reacción nada tiene que ver con su ideología política e hizo el mismo ejemplo de bajarle la mano a quien se quiera tomar una foto con ella levantando el pulgar, su actitud fue cuestionada por los seguidores y los televidentes. Carmen Barbieri fue sincera al manifestar que prefiere tomarse fotos sin que hagan señas o caras extrañas cuando la tienen al lado. Al parecer es su forma de cuidar su imagen de la opinión pública para que no se la relaciones con ninguna ideología diferente a la suya.

El difícil momento de Carmen Barbieri

Hace algunas semanas, la artista debió viajar de urgencia a Brasil, donde su hijo, Federico Bal tuvo un terrible accidente grabando contenido exclusivo para su programa Resto del Mundo. Carmen Barbieri viajó acompañada de su nuera, Sofía Aldrey quien se encargó de comprar los pasaje y organizar todo para ir a acompañar a su pareja en ese momento complicado.

Federico Bal sufrió una fractura expuesta que llevó varios días de tratamiento hasta poder ser sometida a cirugía para la reconstrucción del brazo del actor. Durante esos días, Carmen Barbieri se quedó sin voz por los nervios que estaba atravesando al ver sufrir a su hijo de esa forma. Pero fiel a su estilo de luchadora nata se cargó el programa del actor al hombro y terminó de generar contenido para completar los episodios que debían salir al aire.