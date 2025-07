La reacción de Luck Ra en La Voz Argentina que descolocó a todos: "Es demasiado".

Luck Ra, miembro del jurado de La Voz Argentina (Telefe) protagonizó un insólito momento en el programa. En las últimas horas se vivió una de las batallas más emocionantes entre participantes del equipo del joven, Lucas Barros y Thomas Dantas, quienes se enfrentaron interpretando el tema Yo quería, de Cristian Castro. Al tomar una decisión, Luck Ra tuvo una sorpresiva reacción que dejó sin palabras a todos los televidentes.

Como el cantante no podía tomar una decisión, ya que los dos tuvieron una performance sobresaliente, se sentó con Soledad Pastorutti a debatirlo. Nico Occhiato, el conductor, totalmente sorprendido, le preguntó: "¿Qué hacés ahí, Luck Ra?". "Es que es demasiado. Siéntense ustedes ahí", respondió el artista. Acto seguido, Nico Ochiatto le contestó: "Hacete cargo".

"No es fácil", explicó La Sole. "No sé qué vas a hacer, amigo", sumó Lali Espósito, también impactada por el trabajo de ambos participantes. Tras unos minutos, Luck Ra manifestó: "Siento que entre ustedes hay mucha química. Y noté mucha precisión vocal en vos, Tomi. Y en vos, Lucas, sentí que le pusiste garra". Sin embargo, el cantante apeló a lo "durísimo" que era tomar esta decisión, y finalmente, decidió que los dos continuaran en competencia. Inmediatamente, el estudio se llenó de aplausos y festejos.

La confesión de Luck Ra que impactó en La Voz Argentina

Hace dos semanas, La Voz Argentina vivió un momento lleno de emoción durante una de sus audiciones más importantes. La protagonista fue Tiziana Minotti, una joven de 18 años que interpretó la canción Don’t Know Why de Norah Jones, cautivando de inmediato al jurado y al público gracias a su gran sensibilidad para cantar.

El dúo musical Miranda! fue el primero en reaccionar, girando rápidamente sus sillas para sumarla a su equipo. Luck Ra se mostraba indeciso y todavía no se daba vuelta. Al darle su devolución, el cordobés se emocionó y explicó: "Yo realmente me moría por apretar este botón, no te voy a mentir... pero me achiqué, y realmente no tenía ganas de que me apunten con una pistola ni nada de eso. Realmente tenés una voz increíble, me encantó y sinceramente me llevaste a otro lado".

Tiziana eligió sumarse al equipo de Ale Sergi y Juliana Gattas y Luck Ra se mostró arrepentido por no tenerla en su equipo. "Era una guerra muy difícil de ganar, ¿no? Pero también estoy un poco arrepentido de no haber peleado ni un poco", cerró el cantante.