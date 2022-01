La profunda reflexión de Guido Kazcka antes de dejar Bienvenidos a bordo: "A la felicidad no se llega"

Guido Kaczka dejó una profunda reflexión para sus oyentes radiales, a pocos días de dejar su lugar en Bienvenidos a bordo. "A la felicidad no se llega", aseguró el conductor de No está todo dicho (La 100). Cabe recordar que en las últimas horas se confirmó que el presentador le dejará la conducción de uno de los programas más exitosos de El Trece a Laurita Fernández, mientras Guido se toma unas merecidas vacaciones.

Desde hace ya un tiempo, Guido Kaczka es sin dudas uno de los conductores más importantes de la televisión y la radio argentina. Los números en materia de rating lo avalan y con los años se convirtió en uno de los presentadores más queridos por el público. Mientras en la televisión muestra su lado más divertido, en la radio se permite el tiempo para reflexionar sobre situaciones o circunstancias que atraviesan su vida, como sucedió el viernes pasado en No está todo dicho, el programa que conduce diariamente por las mañanas de La 100.

"Hacer cosas está bien pero no está relacionado con llegar a la felicidad. A la felicidad no se llega", comenzó observando Guido Kaczka. En ese sentido, el conductor dejó una potente frase: "En la felicidad se está o no se está". El presentador remarcó que la felicidad no es un lugar al que se puede llegar e inclusive aseguró que "es peor conseguir algo que desearlo mucho". "Sos más feliz cuando lo deseás que cuando lo conseguís", detalló Kaczka, profundo.

Alejandra Salas coincidió con el conductor y lo comparó con los cumpleaños de 15 de las chicas: "Llega la fiesta y cuando termina es '¿ya está?'". "¿Sabés cuándo se te va?", le preguntó de forma retórica Kaczka a sus panelistas. "Cuando decís ‘ay qué lindo, soy feliz’ ahí ya se te fue", respondió el propio conductor. "Claro, cuando sos consciente que estás feliz", coincidió uno de sus panelistas para cerrar la profunda reflexión de Guido Kaczka.

La insólita acusación de Marcela Tauro a Guido Kaczka: "Viví muchas cosas"

Marcela Tauro se refirió a su casamiento con el empresario rosarino Martín Bisio y deschavó una verdad sobre su relación con Guido Kaczka, con quien comparte el aire radial desde hace años. En su descargo, la ex panelista de Intrusos culpó al conductor de un drástico cambio en su vida.

"¡Ay, chicos! Yo te digo cómo empezó esto: gracias a Guido Kaczka", comenzó la periodista, tras ser consultada en Los Ángeles de la Mañana por cómo surgió la idea de su casamiento. "Resulta que con Guido estábamos tratando en la radio el tema de si habíamos tenido propuestas de casamiento. Todos dijimos cuáles habían sido, y él dijo ‘llamen al gomero Martín'", siguió.

Tauro, lejos de escatimar en detalles, continuó sobre cuán influyente fue Guido en la importante decisión que tomó: "Lo llamaron a Martín y Guido le dijo que me dijera al aire lo que me había propuesto. Y a partir de ahí ocurrió todo. Fue bárbaro pero no es que tenga una fecha, no es que en el 2022 me caso". "Acordate lo que te conté, Ángel. Yo el 2020 lo tuve como de crisis, pero el 2021 afianzó la pareja porque viví muchas cosas", recordó la comunicadora.