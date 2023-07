La picante reacción de Lanata tras perder con Fantino en los Martín Fierro 2023: el video

El periodista no pudo disimular su cara tras perder en la ceremonia de los Martín Fierro 2023. Alejandro Fantino le ganó la estatuilla a Jorge Lanata por Mejor Programa Periodístico.

Jorge Lanata expuso su peor cara cuando perdió en la categoría de Mejor Programa Periodístico en la gala de los Martín Fierro 2023. Alejandro Fantino fue quien subió al escenario en ese momento junto al equipo de Animales Sueltos, ciclo de América TV que resultó ganador de esa terna.

Los programas nominados en la categoría Mejor Programa Periodístico fueron Opinión Pública, conducido por Romina Manguel, Animales Sueltos, por Fantino, y Periodismo para Todos, de Jorge Lanata. Santiago del Moro anunció que el ganador era Animales Sueltos y en ese momento se pudo notar cómo el conductor de El Trece y Radio Mitre no logró dosificar su expresión de desconcierto y enojo ante la decisión de APTRA.

Si bien el periodista que fundó Página 12 en 1987 aplaudió a su colega y esbozó una pequeña sonrisa, su expresión facial demostraba angustia por haber perdido. Lanata fue ponchado por las cámaras de Telefe cuando su esposa le daba un beso a modo de consuelo, mientras Fantino y el equipo de Animales Sueltos caminaba hacia el escenario para recibir el galardón.

Qué dijo Alejandro Fantino en su discurso de agradecimiento

El conductor de televisión recordó que este año no está en la industria televisiva, ya que se dedica al streaming, y aseguró que no sabe cuándo será la próxima vez que pise una fiesta de la televisión por ese motivo. Al mismo tiempo, Alejandro Fantino fue lapidario con Ibope, la empresa que se dedica a hacer las mediciones de rating de los canales de TV. "Quiero agradecer a APTRA y compartir la terna con Jorge Lanata, que es un desafío estar a su lado, y a Romina, que es una amiga y una crack en esto", comenzó su descargo el periodista.

"Me permito hablar de una palabra tabú es que Ibope. Me permito hablar de la medición. Y me permito ponerme en el lugar de ustedes porque sé que muchos alguna vez por una décima habrán tenido un pésimo fin de semana o habrán estados angustiadas o angustiados, perdiendo laburos o lugares. Solo pido que la medición sea federal, en todo el país", continuó Fantino. Y cerró: "Que no valga el punto de rating solo para los que viven en Capital o el Gran Buenos Aires, porque en este caso nos están viendo en Catamarca, en Chubut, en Santa Fe y en todo el país. Así que si van a medir puede ser con cualquier plataforma, pero háganlo bien, para que todos sintamos que aquel que está viendo tele se siente representado".