La picante pelea entre Flor de la V y una histórica panelista de Intrusos: "A mi no me callás"

Revelan el trasfondo de la fuerte pelea en vivo entre Marcela Tauro y Flor de la V, que habría incluido la renuncia de la panelista.

Ángel de Brito reveló que el fuerte reto que recibió Marcela Tauro el jueves pasado por parte de Flor de la V al aire en Intrusos no quedó ahí, sino que la panelista enfrentó a la conductora durante el corte. "A mí no me callás", le habría respondido Tauro durante la pausa comercial a De la V, además de ofrecer su renuncia en el acto.

Hace una semana, Flor de la V protagonizó un momento de extrema tensión al aire en Intrusos cuando hizo callar a sus panelistas con un fuerte pedido de silencio, ya que ella quería opinar de lo que se estaba hablando. La cara que puso Marcela Tauro graficó con claridad que no le gustó nada la situación. Al día siguiente, la conductora le pidió disculpas públicas, pero según reveló Ángel de Brito hubo un trasfondo mucho más grande.

"A mí no me callás y no me gritás nunca más", le habría dicho Marcela Tauro a Flor de la V durante el corte. Cabe recordar que desde hace tiempo se viene rumoreando que la relación entre la panelista y la conductora está lejos de ser buena. En ese sentido, De Brito opinó sobre el vínculo laboral que mantienen Tauro y De la V va a "terminar mal".

Es que durante el corte, la panelista también habría puesto a disposición su renuncia. Pero desde la gerencia del canal hablaron con Flor de la V y le hicieron un fuerte reclamo para que no se repitiera una situación del estilo. Además, se rumorea que la conductora pidió que en las emisiones que se ausente no sea Marcela Tauro quien la reemplace en la conducción sino que el encargado de suplirla sea Luis Ventura.

Por su parte, Luis Ventura quedó en el centro de la polémica ya que se comunicaron con él desde el canal en la madrugada para pedirle que fuera a Intrusos el viernes. "Dije '¿para qué me llaman a esta hora si yo ya estaba invitado?'. Desde hace dos semanas me estaban invitando… Lo que pasa es que me dijeron que tenía que ir a conducir por lo que pasó con Florencia", reveló el histórico periodista.

La furia de un cronista de Intrusos con Wanda Nara

Con Wanda en la vía pública, los periodistas salieron al cruce para preguntarle sobre su agitada vida amorosa y Gonzalo, periodista de Intrusos, le consultó: "¿Qué onda con L-Gante?, ¿Con Mauro?, ¿el divorcio?, ¿te robaste las zapatillas de Tamara Báez? ¿Algo que quieras responder Wanda?". Ante la negativa de la ex de Icardi para responder y el portazo que pegó una vez se subió al coche que pasó a recogerla, el cronista no pudo ocultar su bronca y lanzó un picante juicio de valor al aire.

"Wanda con la peor de las ondas. Que mala onda, muy mala onda", exclamó el cronista ante la sorpresa de la conductora Florencia de la V y el equipo del programa, quienes presenciaron toda la escena. "Mirtha baja el espejo, Wanda corre", agregó el notero.