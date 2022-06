La nueva apuesta de TN: la figura que se anima a la conducción

TN anunció que estrenará un nuevo programa conducido por una reconocida periodista: quién es y de qué se tratará.

TN reveló que muy pronto se estrenará un nuevo programa durante los fines de semana. Para este nuevo desafío, el canal eligió a una reconocida periodista que cada vez alcanza más reconocimiento en la pantalla chica.

Se tratará de un programa con un formato de noticiero pero que además incluirá juegos de preguntas y respuestas. Así lo contó el periodista Pablo Montagna a través de su cuenta de Twitter, en donde también dio a conocer quién será la conductora elegida para encabezar este nuevo proyecto.

"Naza Di Serio y Guillermo Lobo, las nuevas apuestas de TN para los fines de semana. Naza Di Serio conducirá un programa de preguntas y respuestas vinculadas a noticias de la semana y una amplia interacción con el sitio web de la señal como lo es @todonoticias", reveló el periodista en el comunicado.

Y agregó que Guillermo Lobo será el encargado de hablar sobre "salud, vida sana, novedades vinculadas a la ciencia y sus aplicaciones cotidianas" los domingos por la tarde. Di Serio, quien actualmente trabaja en Mediodía Noticias (El Trece), citó el tweet y expresó, muy entusiasmada: "Bueno... se picó nomás".

Quién es Naza Di Serio: su historia personal

Di Serio es más conocida como "la chica del clima" por su rol en TN y El Trece. Su sueño siempre fue trabajar como conductora, pero antes de tener la oportunidad de hacerlo, trabajó de distintas cosas desde que tiene 12 años: vendedora ambulante, empleada en una fiambrería, cajera de supermercados y muchos otros puestos más.

"Cuando vivía en Ituzaingó me tenía que levantar a las 3 de la mañana para trabajar, así que me mudé a Capital. Estoy en 7 noticieros y a veces todo el día ahí adentro, pero no me importa. Ya estoy en el canal hace 5 años y siempre buscando distintos lugares para crecer", contó Naza en una entrevista con Clarín.

En esa misma nota, la periodista contó que viene de una familia "de clase media baja, sin tantos recursos". "Me esforcé un montón para recibirme y empezar a buscar trabajo. Mi mamá es madre soltera y se laburó todo, la remó fuerte y yo trabajo desde los 12, o sea que la calle está. Pero no porque ella me lo pidiera, sino porque si yo quería comprarme una remera no se la pedía para no hacerla sentir mal", recordó Naza.