La muerte que golpea a Alberto Cormillot: "Me entristece"

El médico habló sobre su reacción ante un reciente fallecimiento. Alberto Cormillot hizo un sentido descargo con los medios sobre us dolor.

Cuestión de Peso fue uno de los reality shows más vistos de principios de los 2000 en la televisión argentina y la figura de Alberto Cormillot como asesor de nutrición en ese programa hizo que el médico ganara un nuevo nivel de fama. Por ese motivo, el nombre del nutricionista cobró relevancia en las últimas horas por sus palabras en Intrusos sobre un fallecimiento que lo tocó de cerca.

El programa en cuestión fue conducido por Andrea Politti y Claribel Medina en diferentes ediciones y se basaba en una competencia por ver quién seguía mejor los pasos para adelgazar de un grupo de personas con obesidad. Uno de los participantes de Cuestión de Peso, Hernán Terranova, recientemente perdió su vida tras un tiempo de tener su salud deteriorada y Cormillot se expresó al respecto.

"Sabía, nos comunicamos con el hospital, nos dijeron que estaba mal. Yo creo que estaba bien tratado. Dijeron que se podía trasladar, pero no había necesidad y tampoco había posibilidad por el estado en el que estaba", comenzó su descargo el médico en diálogo con el euqupo de Intrusos, el ciclo conducido por Flor de la V en América TV. Y agregó: "Cuando una persona está deprimida, además de la obesidad, tiende a no cuidarse. Entonces no atiende los mensajes que le da el cuerpo".

Cormillot se refirió a su expriencia como médico y asegura que desde hace sesenta años ve cómo muchas personas pierden su vida por este motivo. Y cerró: "Me entristece, pero ya uno como médico está acostumbrado. La obesidad es una enfermedad que enferma y mata. Es una enfermedad muy seria y afecta a 7 de cada 10 argentinos con distintos sobrepesos. Uno prefiere que los pacientes vivan y vivan lo mejor posible. Pero es una de las posibilidades y cuando uno es médico sabe que los pacientes que están más graves tienen posibilidades de morirse”.

El mensaje de la esposa de Cormillot por el Día del Padre

"Feliz día a este papá todo terreno que, pese a todos los miedos, pese a todo lo hablado, pensado y demás, se metió en este baile hermoso de volver a ser papá en una etapa poco frecuente y que lo hace increíblemente con el amor más grande y hermoso. Gracias por ser el papá de Emilio, nos hacés felices todos los días", escribió la joven en una de sus publiciones de Instagram sobre el padre de su hijo de dos años.