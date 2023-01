La muerte que angustia a La China Suárez: “Besos al cielo”

La actriz se mostró emocionada en las redes sociales en una fecha que la toca de cerca por un reciente fallecimiento. “La China” Suárez compartió un emotivo posteo en Instagram.

Eugenia “La China” Suárez causó emoción en sus seguidores de Instagram por un posteo en el que le dedicó un sentido texto a su exsuegro, padre de Benjamín Vicuña, fallecido hace cinco meses. En el día del cumpleaños del abuelo de sus hijos, la actriz se mostró sensible por la ausencia del chileno.

“Lo dije apenas Magnolia me miró. ‘Tiene los ojos y la mirada del Tata Loco’. Feliz nacimiento y besos al cielo de su abuelo hollywoodense”, escribió la celebridad de cine y televisión en su publicación de Instagram, en la que aseguró que su hija del medio tiene los mismos rasgos que su abuelo.

Suárez compartió otro posteo dedicado al papá de Benjamín Vicuña y demostró una vez más su sensibilidad ante esa pérdida: “Con su clon Tata Loco en Chile”. La actriz también le dedicó una publicación a su exsuegro cuando ocurrió el deceso, en el que escribió: “Recuerdo el día que te conocí, ‘eri más linda que el sol’ y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa. Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el ‘Tata loco’”.

Historia de Instagram de La China Suárez

El recuerdo de Benjamín Vicuña a su padre en el día de su cumpleaños

“Feliz cumpleaños, hombre de acuario. La profundidad de tu mirada oceánica trasciende en mís hijos. Brinda con Elvis y Sinatra, que seguro tendrán con qué. Rock & Love”, escribió Vicuña en el pie de foto de un posteo dedicado a su papá en el día de su cumpleaños.

El actor también recordó a su padre días después de su partida y escribió: “Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia”.

“Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”, cerró el actor en un posteo que recibió un sinfín de comentarios de amor.