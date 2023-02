La mamá de Tini Stoessel se vengó de Estefi Berardi en medio de su escándalo con Fede Bal

La madre de Tini Stoessel se metió en la polémica entre Estefi Berardi y Fede Bal y apuntó contra la panelista.

La madre de Tini Stoessel, Mariana Muzlera, publicó un lapidario mensaje en sus redes sociales que parecería estar dirigido a Estefi Berardi, panelista de LAM (América TV) y Mañanísima (Ciudad Magazine), quien está viviendo días de mucha tensión por el escándalo con Fede Bal. Su mensaje se viralizó y, a las pocas horas, la mujer lo borró.

Recientemente, se supo que Estefi fue una de las tantas terceras en discordia entre el hijo de Carmen Barbieri y Sofía Aldrey. Aunque la panelista lo negó rotundamente, unos chats eróticos con Fede Bal probaron que eran amantes. La mamá de Tini, quien además es amiga de Yanina Latorre, no se olvidó de las cosas que dijo sobre su hija y aprovechó el momento para tirarle una fuerte indirecta en sus redes.

En reiteradas ocasiones, Berardi esparció rumores falsos sobre Tini, como que la artista no quería vincularse con los hijos de Rodrigo de Paul. “A ella no le interesa compartir con los chiquitos, eso es lo que pasa... a Tini no le interesa compartir con ellos. Me han contado cosas horribles que no puedo ni contar, harían quedar muy mal a Tini”, había declarado Estefi meses atrás, entre otras tantas cosas.

Mientras Berardi vive una gran exposición mediática, la madre de Stoessel publicó en su cuenta de Twitter: "Un juez llamado tiempo que pone a todos en su lugar". Cabe destacar que Estefi también fue criticada por muchos otros famosos, como Melody Luz, por haber revelado información falsa sobre ellos, por lo que la madre de Tini no es la única que la desprecia como panelista.

Tweet publicado por la madre de Tini Stoessel.

El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Estefi Berardi por el escándalo con Fede Bal

Todo comenzó cuando Yanina Latorre contó en LAM (América TV) que le habían llegado capturas de pantalla de chats eróticos de Fede Bal con diferentes mujeres de la farándula. Estefi no dijo nada pero su cara de susto durante todo el programa la delató y, sin que se la acusara de nada aún, contrató a Fernando Burlando y dijo que iba a iniciar acciones legales si alguien difundía sus chats privados con Bal.

"El que nada hace, nada teme. Para mí, en esto te autoincriminaste, porque la que tiene los chats soy yo y nunca iba a mostrar un chat tuyo, porque soy buena compañera y tengo códigos. Yo no vendo a mis compañeras”, le dijo Latorre. Sin embargo, Berardi siguió negándolo y Yanina la volvió a cruzar. “Ahora actuás como una cagona, te atajás, te autoincriminás y lo llamás llorando a Burlando. Dejá de mentir porque uno, cuando se sienta acá, es con la verdad. Y vos, en este momento, estás mintiendo. Los chats tuyos los tengo y no los voy a mostrar. Y no digas más que es trucho porque nada es trucho”, cerró la "angelita".