El importante cambio de Tini que enloqueció a sus seguidores

Tini Stoessel lució un importante cambio en una fiesta en Barcelona, donde se la vio muy divertida y bailando hasta el amanecer.

Tini Stoessel sorprendió a todos con su nuevo look.

Tini Stoessel revolucionó las redes sociales con un importante cambio que no pasó desapercibido para sus millones de seguidores. La cantante mostró su radical cambio en la fiesta Bresh de Barcelona, ya que en estos días se encuentra en España disfrutando del romance que tienen con Rodrigo de Paul.

En los últimos días se reveló que Rodrigo de Paul y Camila Homs habrían cerrado un acuerdo económico, por lo que la calma parece llegar a la vida mediática del futbolista del Atlético de Madrid, quien podrá concentrarse en recuperar su puesto en el equipo titular del conjunto que comanda Diego Simeone. Por su parte, Tini Stoessel se encuentra también en España, acompañando a su novio deportista.

Pero en las últimas horas la cantante fue tendencia en las redes sociales porque fue a la fiesta Bresh que se realizó en Barcelona y mostró un cambio que revolucionó a sus seguidores. Vestida con un jean oversize y un top tipo corset negro, Tini se divirtió con amigos famosos y lució el nuevo tono de pelo que eligió para renovar su look. La "Triple T" se realizó reflejos dorados en el cabello y sorprendió a todos sus fanáticos, que no dudaron en halagar su decisión.

El nuevo look de la autora de "Muñecas" (junto a Steve Aoki y La Joaqui) pudo verse en la cuenta oficial de la fiesta, donde estuvo acompañada de otras celebridades como Valentina Zenere (Isadora en la serie española Élite), Lizardo Ponce y Carola Gil, su inseparable amiga que vive en España. "Martina como puede ser que cada vez estés más linda", "La triple diosa" y "LO HERMOSA Q ESTA MARTINA NONONONO", fueron solo algunos de los comentarios cariñosos que recibió la cantante, a quien se la vio muy feliz y bailando hasta el amanecer.

Las emotivas palabras de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel en medio del Mundial

De Paul destacó la compañía que su novia le brindó tanto en Qatar como a la distancia y remarcó: "Esta foto es después de Arabia.. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo", escribió sobre la foto que compartió en la que se lo ve abrazado a Tini y destacó el apoyo que le dio tras la derrota en el primer partido.

"Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.. en poco te abrazo, espéreme un poquito más", cerró su posteo.