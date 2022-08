Tini se cansó de los hijos de De Paul: "No se banca"

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul atraviesan una nueva crisis por los hijos del futbolista, según contaron en Socios del espectáculo.

En Socios del espectáculo revelaron que Tini Stoessel se cansó de los hijos de Rodrigo de Paul, lo que habría desencadenado en la crisis que estarían afrontando en estos momentos. "Está acostumbrada a ser el centro absoluto permanentemente", aseguró Rodrigo Lussich mientras en el ciclo de El Trece hablaban del mal momento que vive la pareja.

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estuvo envuelta en polémica prácticamente desde que comenzó. Una de las más recientes fue cuando le preguntaron a la cantante si estaba "enamorada" y la autora de "Miénteme" evitó decir esa palabra para hablar de su relación con el futbolista. Pero a los pocos días Tini se retractó y aseguró que sí estaba enamorada de De Paul.

De la nueva crisis de la pareja hablaban en Socios del espectáculo cuando Karina Iavícoli aseguró: "Tini es una estrella. Entonces, no es lo mismo para una persona que lleva una vida común y corriente tomar una vida con alguien que tiene hijos, que para alguien que tiene todo servido en bandeja". En ese sentido, la panelista destacó que no es nada sencillo "hacerse cargo de 2 niños que no son suyos y que encima son tan chiquititos" y que los años de amor entre Homs y De Paul "pesan".

"Ella asume el compromiso de estar en pareja con alguien que tiene hijos y que eso a vos te ponga en un lugar de responsabilidad... No, vos estás en pareja, los hijos son de él. Pero, ¿cuál es el rol? El de ser pareja, no el de cuidar a sus hijos ni criarlos. Para eso está la madre", opinó Mariana Brey. Por su parte, Luli Fernández acotó que la cantante debió asumir que no es prioridad para De Paul.

"Son amores diferentes, no se compite. Pero es asumir que no sos prioridad absoluta. Si el tipo es un buen tipo y buen papá, siempre por sobre vos, van a estar los chicos", sumó Fernández. Mientras que para cerrar el tema, Rodrigo Lussich aseguró: "Y Tini está acostumbrada a ser el centro absoluto permanentemente, las 24 horas porque así la crían y le arman la carrera".

Mariana Brey destrozó a Rodrigo de Paul

"A mí me cuentan que a Rodrigo le molestó que Camila Homs, suerte para ella, haya rearmado su vida tan rápido. Eso fue como una alarma, un detonante, aunque él esté con Tini. Le molestó y le sorprendió", contó Karina Iavícoli en Socios del espectáculo. Esta revelación hizo enojar a Mariana Brey, que apuntó durísima contra el jugador del Atlético de Madrid.

"Ah, bueno. El manual del machista completo", comenzó muy picante la panelista de Socios del espectáculo y de Argenzuela (C5N). En ese sentido, Brey continuó con su filoso descargo: "Rodrigo deja a Camila, por otra, juega por Instagram durante meses, blanquea con unas fotos en Ibiza y ahora se sorprende porque la chica está con otro. ¡Mi vida! Dos más dos es cuatro. Por favor. Los tipos reaccionan tarde. Se despiertan cuando te fuiste".

Por su parte, Lussich buscó poner el foco en que Homs y su pareja actual se fueron de vacaciones juntos prácticamente sin conocerse. "Eso es porque tienen guita", consideró Brey, mientras Luli Fernández agregó que convivir sin conocerse es difícil tanto en Argentina como en Europa. Lejos de achicarse, Brey sorprendió a sus compañeros: "Yo creo que si tienen buen sexo, se convive bien en cualquier lado". "¿Muy fuerte?", cerró la panelista, tentada ante las caras del resto del piso.