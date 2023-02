Yanina Latorre disparó contra sus suegros: "La vida imposible"

Yanina Latorre reflotó la vieja interna familiar que mantiene con los padres de Diego y reveló lo que todos pensaban sobre ella.

Yanina Latorre reflotó una vieja interna familiar en sus redes sociales al atacar con dureza a sus suegros, con quienes tanto ella como sus hijos no tienen relación. "Soy rencorosa", reconoció la panelista de LAM en sus historias de Instagram desde Miami, donde se encuentra vacacionando.

Tras dejar a su esposo Diego Latorre en el aeropuerto para que regrese a la Argentina para cumplir con compromisos laborales, Yanina respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y no dudó en reflotar una vieja interna familiar. Es que la panelista de LAM nunca tuvo una buena relación con los padres del exfutbolista y actual comentarista, y reveló el por qué.

"Hola Yani. ¿Por que no te relacionas con tus suegros y parientes de tu esposo?", le consultó directamente un seguidor a la contadora y panelista en la caja de preguntas de las historias de Instagram. Lejos de hacerse la desentendida, la verborrágica Latorre aprovechó para atender a los padres de su marido, uno de los comentaristas de fútbol más reconocidos de la actualidad, sin ningún tipo de filtro.

"Porque me hicieron la vida imposible cuando conocí a Diego", se sinceró Yanina, recordando las primeras épocas de sus ya casi 30 años en pareja con el exfutbolista. Además, reconoció lo que muchos pensaban al asegurar: "Soy rencorosa....salvo que me pidan perdón". Entonces, la panelista agregó mirando a cámara que no le tiembla el pulso a la hora de disculparse o perdonar, tal como hizo en el pasado con la infidelidad que se hizo pública de Diego Latorre.

En ese sentido, también dejó una duda ante la consulta de otro seguidor, que quiso saber si alguna vez le había sido infiel a su marido. "Jajajajja. ¿Querés que confiese?", replicó picante, dejando libre la interpretación. Otro seguidor le consultó si sus hijos (Diego y Lola) ven a sus y Yanina se limitó a un escueto "no".

La respuesta de Yanina Latorre en Instagram.

El conflicto familiar de Yanina Latorre con los padres de su esposo

Hace ya un tiempo la panelista había dado algunos detalles de por qué no tenía relación con sus suegros. Pese a que tenían un alto poder adquisitivo, los padres de Diego Latorre controlaban los movimientos de su hijo y le reclamaron a Yanina que gastaba mucho en llamadas telefónicas durante los primeros pasos del futbolista en Europa.

"Una o dos veces por semana hablaba una hora y pico con mi vieja, la extrañaba. Si no hablaba una vez por semana, no tenía conexión con mi familia", contextualizó la panelista. Cansada de los constantes malos tratos, Yanina reveló que fue hasta la casa de sus suegros y los enfrentó: "Me tenía que defender: me decían que era una puta, una ladrona, que le mentía con la edad, que le mentí con mi título y que no era contadora".