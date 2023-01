La lapidaria frase de Wanda Nara sobre L-Gante: "Prefiero estar sola"

Wanda Nara se refirió a su situación sentimental actual y fue lapidaria respecto a su rumoreada relación con L-Gante.

Wanda Nara sorprendió a todos con una lapidaria frase respecto a su relación con L-Gante, a quien se la vincula desde que confirmó su separación de Mauro Icardi. "Prefiero estar sola", reconoció la empresaria tras conducir el desfile que protagonizó su hija Francesca Icardi en Punta del Este.

Luego de pasar las fiestas en Argentina -con show privado sorpresa de L-Gante incluido-, Wanda Nara viajó a Punta del Este con sus cinco hijos. En la exclusiva ciudad uruguaya, la empresaria fue elegida para conducir un evento de moda que se llevó a cabo en La Barra, más precisamente. Además de su debut como conductora, también fue el estreno de su hija Francesca como modelo.

Al término del evento, el cronista de Socios del espectáculo charló con Wanda sobre su estado sentimental actual y las especulaciones respecto a su romance con L-Gante. "Es un amigo y tengo buena relación. Me involucran con cada uno... Está muy lejos de la realidad, se cae de maduro que no", comenzó durísima la empresaria.

Entonces el periodista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le remarcó que en el amor "todo puede ser". "Obvio, yo no tengo prejuicios. Pero que tampoco me relacionen con personas que pueden ser mis hijos", agregó sin filtros. Pero lo más filoso llegó cuando habló de su vida sentimental actual.

"Voy a estar soltera hasta que yo lo decida. Estuve muchos años casada y prefiero estar sola", cerró lapidaria Wanda Nara, dejando en claro que por el momento no tiene en mente confirmar ningún tipo de relación. Por otra parte, la empresaria también le respondió a su propia hija, que en un vivo en Instagram la había mandado al frente al asegurar que su madre se iba de la casa por las noches: "Mis hijos se acuestan muy temprano y a veces se quedan dormidos. Yo hago planes en los que puedan estar todos incluidos, pero bueno, se duermen muy temprano".

Las fuertes declaraciones de Mauro Icardi en un posteo por Año Nuevo sobre Wanda Nara

El futbolista volvió a hablar sobre su supuesta reconciliación con Nara, a pesar de la infinidad de veces que la influencer desmintió esas afirmaciones por parte de su ex. "Gracias 2022 por las cosas buenas y momentos tan lindos vividos. Gracias también por cada momento en que las cosas no fueron tan bien o como deseaba porque fue cuando mas fuerte me hice, porque fue cuando mas confié en mi mismo, porque cada segundo fue un aprendizaje para ser mejor en este año nuevo", comenzó su descargo Icardi en el posteo que luego borró pero las capturas de pantallas hicieron que se viralizara de igual modo.

"Querido 2023, te recibo con lo mas lindo que tengo en mi vida, Mi familia. Con una hermosa mujer a mi lado y 5 hermosos niños. Deseo que la vida nos siga dando Salud, Amor, Paz, Felicidad y muchos éxitos. Feliz 2023 para todos. Chin, Wanda", cerró el joven.

Wanda Nara también hizo un posteo por Año Nuevo y demostró su amor por sus cinco hijos con una serie de fotos con ellos. "Feliz 2023 para todos , le deseamos lo más hermoso a todos .. terminando el año con lo más lindo de mi vida".