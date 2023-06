La Joaqui reapareció en redes sociales y sorprendió por un rotundo cambio

"La Joaqui" volvió a hacer una publicación en su cuenta de Instagram, luego de haber anunciado su retiro y eliminar todas sus publicaciones.

La Joaqui reapareció en las redes con un drástico cambio de look, tras haber anunciado su retiro de los escenarios

"La Joaqui" volvió a aparecer en las redes sociales tras haber anunciado un retiro temporal de su carrera como cantante. Días atrás, la cantante de cumbia preocupó a todos sus seguidores al anunciar que, debido a un fuerte estrés postraumático, iba a tomarse un tiempo de descanso en su trabajo. Más tarde, eliminó su foto de perfil y todas sus publicaciones en Instagram. Ahora, publicó una foto con un look completamente diferente.

Muy a menudo, los artistas eliminan todas sus fotos de Instagram cuando están a punto de lanzar un nuevo álbum, a modo de estrategia de marketing. Sin embargo, "La Joaqui" lo hizo a raíz de este comunicado, que encendió todas las alarmas entre sus fanáticos. En este contexto de incertidumbre, la intérprete de Dos Besitos volvió a sorprender a su audiencia con una nueva foto que publicó en sus historias de Instagram, en la que se la ve con un cabello totalmente diferente.

Aparentemente, "La Joaqui" decidió dejar atrás su cabellera negra y hacerse un cambio de look para renovarse o para sobrellevar esta crisis personal que enfrenta. En la imagen, se puede ver a la artista con el cabello teñido de rojo y con un flequillo recto. Junto a la foto, puso de fondo la canción El Día Más Feliz, de Negro Dub, L-Gante y DT Bilardo. Muchos de sus seguidores creyeron que podría tratarse de un gesto de apoyo hacia Elián Valenzuela, quien se encuentra detenido actualmente.

Por lo pronto, "La Joaqui" no volvió a dar explicaciones sobre el momento que atraviesa, más allá de aquella publicación, en la que anunció: "Espero que estén todos bien, hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows en vivo hasta nuevo aviso".

Qué es el estrés postraumático, el problema de salud que enfrenta "La Joaqui"

El trastorno de estrés postraumático es una condición de salud mental que aparece como consecuencia de una experiencia traumática que presencien o vivan en carne propia. Los motivos pueden ser diversos, como una situación que ponga en peligro la vida del individuo, como una guerra, un accidente, la muerte repentina de un ser querido o un abuso sexual, hasta otras situaciones que no necesariamente pongan su vida en peligro.

Mientras muchas personas logran superar los síntomas de esta condición, en muchos otros casos, las personas no pueden continuar con su vida normal, sus actividades diarias y sus relaciones con otros, por lo que necesitan asistencia psicológica y/o psiquiátrica. Los síntomas de este trastorno pueden aparecer en el transcurso del mes posterior al evento traumático, pero en otros casos, se manifiestan años después.

Síntomas más comunes de estrés postraumático