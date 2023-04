La insólita revelación íntima de Cubero y Mica Viciconte: "La tanga"

La pareja se pronunció sobre una táctica que tienen a la hora de intimar. Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron con Verónica Lozano al respecto.

Mica Viciconte y Fabián Cubero se pronunciaron sobre sus relaciones íntimas y dieron a conocer una técnica para saber cuándo están disponibles. La pareja acudió al ciclo de Verónica Lozano en Telefe y dieron detalles de su vida tras el nacimiento de su hijo Luca.

"¿El mensaje es que te deja la tanga ahí?", enunció Lozano y las celebridades respondieron de manera afirmativa. "Él me deja la ropa antes de que yo ingrese al baño. Él deja la ropa. Tenemos una cajita con bastante ropa. Entonces, cuando yo me voy a bañar la deja ahí", soltó la panelista de Ariel en su salsa. Y sumó: "Está bueno, sino es siempre la misma rutina. A veces me voy a bañar y ya tengo la ropa o me encuentro que está la bañera llena con sales".

Lozano: Infiero que el espacio de ustedes es el baño…

Cubero: No, la casa en general.

Viciconte: Nos gusta salir de la rutina.

Lozano: Y no perder esa complicidad fundamental.

Viciconte: Pasa que alguna vez me he puesto alguno que no me favorecía, con dos colitas, y no querés salir del baño. Y le dije 'no, amor, no salgo'.

Cubero: Yo la veo siempre linda. Siempre.

La revelación de Mica Viciconte sobre Fabián Cubero

La ganadora de MasterChef Celebrity 3 dio a conocer por qué le pusieron solo un nombre a su hijo, en diálogo con Pronto, y reveló: "Luca tiene un único nombre. Tanto Fabi como yo tenemos segundo nombre y nos pareció que lo mejor era ponerle uno solo. Soy Micaela Lorena Viciconte y él es Fabián Alberto Cubero. ¡Uy me va a matar! Nosotros no usamos nuestros segundos nombres, son al cuete y quisimos simplificarle la vida. Siempre quise llamarlo Luca, se lo planteé a Fabi y a él le gustó de una. Es un nombre simple, fácil".

Mica Viciconte se refirió a las posibilidades de ser madre de nuevo

"Yo quiero que Luca tenga un hermanito para compartir. Alguien más chiquito para que sean más compinches. No es el momento para el hermanito, pero en dos años sí, ese es el plazo que tengo. Como familia estamos bien, estamos tranquilos, estamos unidos", comenzó su descargo la pareja de Cubero en diálogo con Catalina Dlugi. Y cerró: "Luca es muy tranquilo y me hace todo fácil. También están las hermanas que lo quieren cambiar, bañar, hacen todo. Somos todas mamás, tiene 5 mamás, porque Fabi es otra mamá, a veces ni me lo dejan tener".