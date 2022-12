La insólita canción de los chicos de Gran Hermano contra las mujeres de la casa: "Viejitas"

Los varones de la casa de Gran Hermano hicieron una parodia de la canción que sus compañeros crearon. El track compuesto por los concursantes de Telefe está dedicada a las posibles chicas que ingresen a la casa.

Varios de los participantes varones de la casa de Gran Hermano le hicieron una parodia a las chicas de la casa, quienes cambiaron la letra del estribillo del hit Las Divinas para dedicarles la canción a las posibles mujeres que ingresen al reality show de Telefe.

"Sea como sea, aquí no entran nuevas, pa’ que lo veas te voy a mostrar. Mira esa nueva, allá hay otra nueva, aquí no puede entrar”, cantaron Romina, Julieta, Daniela y Coti con una coreografía incluida, con un guiño a la icónica canción de la telenovela Patito Feo interpretada por Brenda Asnicar, ante los inminentes ingresos que habrá en la casa de Gran Hermano. Y siguieron: "Nadie pasa a esta pieza, excepto que sea una vieja, porque somos las verdaderas, las hermanitas de verdad, las originales de verdad".

Nacho, Alexis, Maxi, Thiago y Agustín hicieron una reversión de la creación de sus compañeras, a modo de chicana, y soltaron: "Sea como sea aquí sí entran nuevas, para que lo vean les vamos a mostrar, mira esa nueva, allá hay otra nueva, mirá qué buenas que están. Aquí vienen las nuevitas, me parecen muy bonitas, chau chau a las viejitas, hermanitas de verdad”.

La contundente respuesta de Moria a "Alfa" de Gran Hermano

Walter "Alfa" de Gran Hermano contó que Moria Casán lo habría encarado en el pasado con el fin de intimar con él y éste le habría dicho que no. Como no podía ser de otra manera, la exjurado de Bailando por un Sueño apeló a su humor ácido para responder a "Alfa", a pesar de que el participante no pudiera recibir el mensaje ya que se encuentra encerrado en Gran Hermano. "Me impresiona cada vez más mi fama no califica que conteste a un chabón encerrado con chaboncitos que quiere fama, con un estereotipo de bananero sarazero, cholulo perdido, demodé, con jean nevado, bragueta que le comienza casi en la garganta y bandana que le debe aplastar su mono neurona ja!", soltó la diva.