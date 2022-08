La inesperada denuncia de Beto Casella: "Nos quisieron prohibir"

Beto Casella realizó una inesperada denuncia contra un canal y uno de los empresarios de medios más reconocidos del país.

Beto Casella sorprendió al hacer una durísima denuncia contra Daniel Vila y América TV. "Nos quisieron prohibir", reveló el conductor de Bendita TV, que viene de protagonizar un muy tenso cruce con Luis Ventura, con quien está enfrentado hace bastante tiempo.

Los últimos días de Beto Casella vienen siendo bastante más agitados de lo habitual. Es que Luis Ventura contó en LPA (La pu*@ ama) que "cagaría a trompadas" al conductor de Bendita por un viejo entredicho que los enemistó, lo que provocó que Casella saliera a responderle. Primero lo hizo en una charla con el cronista de Socios del espectáculo, donde dijo que Ventura estaba acostumbrado a la violencia. Pero también se hizo un tiempo para hablar del tema en Bendita y sorprendió con una inesperada denuncia contra América TV y Daniel Vila.

Lo que sucedió fue que tras ver un informe sobre el conflicto entre los periodistas, Beto confesó que decidieron hablar del tema ya que lo habían levantado en Socios del espectáculo. "Nunca se sabe con ellos, porque sepan que ese canal hace años que, posiblemente porque en general nos ha ido bien, creo que por (Daniel) Vila, el patroncito ahí, nos quisieron prohibir poner material de América", disparó picante el conductor.

En ese sentido, Casella continuó contando que en la señal de Vila hicieron averiguaciones judiciales pero les explicaron que no podían prohibir algo que ya había salido al aire. "Nuestra producción, por orgullo, dijo 'no le usemos nada' ¡Y eso hacemos hace años!", se envalentonó el conductor de Bendita, uno de los programas más populares de El Nueve.

Sobre cuáles fueron los motivos por los que América quiso prohibir a Bendita usar su material fue "un terrible lío con Rial", recordó Beto. "Ahora sí quise contestar porque si no parece que uno es culpable de algo", cerró su descargo Beto Casella. Lo cierto es que la empresa que conduce Vila atraviesa momentos turbulentos tras la pelea con Jorge Rial, quien lo acusó de amenazarlo, la reciente renuncia de Viviana Canosa y la nueva denuncia del conductor de Bendita.

Flor de la V se ausentó de Intrusos y preocupó a todos

El viernes sorprendió la ausencia de Flor de la V en la conducción de Intrusos, donde fue reemplazada por Alejandro Fantino. Pero ella había advertido hace unos días que durante agosto no estaría a cargo del programa. "Me voy a Uruguay, me voy a grabar Got Talent", explicó en una emisión.

"Me voy a instalar allá, voy a estar divina y fresca, asique me van a extrañar acá", había agregado Florencia para explicar la razón de su ausencia. Más allá de eso, en el programa ni Fantino ni los panelistas hicieron mención a esta situación y, por el momento, no mencionaron a la conductora. Para destacar es que en sus redes sociales, por el momento, de la V no se pronunció al respecto.