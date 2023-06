La impensada decisión de Rodrigo De Paul que complica a Marcelo Tinelli

Rodrigo De Paul tomó una decisión que afectará el desarrollo del Bailando por un Sueño. La maniobra del futbolista que complicará al programa de América TV.

Rodrigo De Paul tomó una fuerte decisión en relación a la participación de Camila Homs en el ciclo Bailando por un Sueño, por lo que el programa de Marcelo Tinelli se verá afectado. El jugador de fútbol se cansó de que se hable de su vida privada en televisión y fue tajante en la medida que llevó adelante.

"La medida cautelar dice: ‘Hacerse saber que la señora Camila Homs deberá abstenerse de difundir, publicar, divulgar, mencionar en forma figurada o de cualquier manera…en medios gráficos, radiales, televisivos, redes sociales, portales, plataformas digitales cuestiones relativas a expedientes de alimentos, compensación económica, medidas cautelares y conexos'", informó el periodista Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, sobre la cautelar que De Paul le puso a la madre de sus hijos.

Esta resolución significa que Camila Homs no podrá hablar de su relación de de Paul ni mostrar a sus hijos en los medios. Dada su participación en Bailando por un sueño, esta medida significa una amenaza para Marcelo Tinelli y su producto ya que el fuerte de Homs como figura es el escándalo que protagonizó con Rodrigo De Paul. Al no poder hablar de ese tema, su presencia en el reality show podría no generar un enganche significativo en el público.

El nuevo novio de Camila Homs

La ex de Rodrigo De Paul mostró en sus redes sociales quién es su actual pareja: se trata del también jugador de fútbol, José Sosa, actual mediocampista del equipo Estudiantes de La Plata en la Primera División. Homs confirmó esa relación después de semanas de rumores al respecto, ya que se había viralizado una foto de ambos hablando muy de cerca en un boliche. La joven compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se la ve muy acaramelada con el futbolista para acabar con las especulaciones de la prensa.

Quiénes son las figuras confirmadas para el Bailando por un sueño 2023

Por primera vez en su historia, el reality show de Marcelo Tinelli se hará en América TV y ya se conocen los concursantes del certamen. Según trascendieron periodistas de espectáculo, el conductor no estaría conforme con el casting de su ciclo, ya que pretendía incluir figuras con más peso.