La hija de Alfa de Gran Hermano dijo lo que todos piensa de su papá: "Falso"

Ángeles, la hija de Walter "Alfa" de Gran Hermano, rompió el silencio y se refirió a la estadía de su papá en el reality show de Telefe.

Ángeles Santiago, la hija del participante de Gran Hermano Walter "Alfa", habló sobre las conductas que viene teniendo su papá adentro de la casa y sorprendió a todos. En una entrevista brindada, se refirió a cómo repercutió en ella la presencia de su papá en el reality de Telefe y cómo es él en su día a día.

"A mi papá le encantan las cámaras y por algo está ahí. A mí no me pasa lo mismo, me cuesta la exposición, me pone nerviosa y me hubiera gustado que no entre a la casa", dijo de manera contundente sobre la decisión de "Alfa" de ser uno de los jugadores de Gran Hermano. Ángeles dialogó con el programa A La Barbarossa conducido por Georgina Barbarossa en Telefe.

"Nadie puede sostener un perfil falso por muchos días y eso es lo que se está viendo ahora. Se ablandó y está saliendo su verdadera esencia", expresó, en referencia a sus últimas conductas, tanto las peleas con Ariel como el consuelo paternal con Julieta, cuando se largó a llorar desconsoladamente. "Mi papá es así, hace pancito, es paternal, habla de los sueños y tiene esa filosofía de ‘a la vida vinimos para disfrutar", agregó la hija de uno de los más polémicos de Gran Hermano.

Walter "Alfa" es uno de los que está desde el primer día que comenzó el reality show. A él se suman Romina Uhrig, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Nacho Castañares. También están Daniela Celis, Agustín Guardis y Lucila "La Tora" Villar, aunque si bien ingresaron desde el principio, volvieron a entrar a través del repechaje.

Ariel expuso a Alfa frente a todos sus compañeros de Gran Hermano

Ariel expuso a Walter "Alfa" frente a los demás participantes de Gran Hermano y generó un momento de gran tensión. La enemistad entre ambos participantes llegó a tal punto que el concursante parrillero no toleró más y le dijo cuáles eran sus peores defectos en la cara.

Todo sucedió luego de que la producción de Gran Hermano les propusiera un juego de imitaciones a los participantes. La dinámica consistía en sacar un papel al azar con el nombre de un compañero e imitarlo frente a todos para que los demás adivinen. Casualmente, a Ariel le tocó copiar a Walter y se generó gran tensión.

Luego de imitar "a la perfección" a Alfa según sus compañeros, Ariel tuvo que decir un defecto y una virtud del concursante de 60 años por pedido de Santiago del Moro. Entonces, apuntó sin tapujos: "Defectos, bueno, es controlador y obsesivo. Pero bueno, no son grandes defectos”.

Sin embargo, luego dijo cuáles eran las virtudes que destacaba de Alfa e incluso logró hacerlo reír. "Tiene un corazón de la puta madre, es leal a su juego y a sus pensamientos”, sentenció Ariel.