La hermana de Thiago Medina se enojó por una pregunta de Analía Franchín y abandonó el movil: "Te voy a faltar el respeto"

Camilota tuvo un fuerte cruce con Analía Franchín en vivo.

Un tenso momento se vivió en A la Barbarossa (Telefe) mientras la familia de Thiago Medina atraviesa horas de angustia por la delicada salud del ex Gran Hermano. Camila Deniz, hermana del joven que permanece en terapia intensiva tras un grave accidente en moto, se enfrentó a Analía Franchín por una pregunta que consideró fuera de lugar.

Todo comenzó cuando Franchín quiso saber cómo estaba el vínculo entre Daniela Celis, expareja de Thiago, y la familia del joven. “Ayer hablamos con la hermana de Dani, con Mara, y nos contó que Daniela solo pudo solamente entrar una vez a ver a Thiago, que eso lo maneja tu papá quién entra o no, ¿está todo bien con Daniela?”, consultó la panelista.

Visiblemente afectada, Camilota reaccionó al instante: “Mirá te voy a faltar el respeto con mucho dolor y con la mano en el corazón te digo que no se pregunta eso. Está todo bien”. Y agregó, molesta: “Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmerío, sinceramente te lo digo. Tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo”.

Sorprendida, Franchín atinó a disculparse: “Disculpame”. Pero Camila insistió: “Perdón Georgi, no es el momento que me hagas esa pregunta y está todo bien”. Ante el clima tenso, Georgina Barbarossa intentó calmar la situación, aunque Camilota reforzó: “Con Dani estamos más unidos que nunca”. Finalmente, decidió quitarse los auriculares y retirarse del móvil en evidente estado de emoción.

Cómo está la relación de Camila Deniz y Daniela Celis

Lejos de cualquier conflicto, Camila Deniz aclaró en una entrevista con Puro Show (El Trece) que mantiene un fuerte lazo con Daniela Celis: “Estamos unidas con Daniela. Hoy no estamos para pelear ni ver cómo está su relación. Estamos para apoyarnos los unos a los otros. Estamos más unidos que nunca. Hoy por hoy necesitamos unión y evitar cualquier problema”.