La furia de Joaquín Levinton con Ernestina Pais en MasterChef: "Me pone presión"

Joaquín Levinton se enojó con su compañera de reemplazo, Ernestina Pais, por haberlo hecho perder en MasterChef Celebrity.

Joaquín Levinton tuvo que tomarse una pausa y alejarse de MasterChef Celebrity por unos días ya que dio positivo de coronavirus. En su reemplazo, su amiga Ernestina Pais lo cubrió y está participando actualmente en la competencia. Pero esto no le resultó nada sencillo: además de lo agotadores que son los desafíos, Levinton le puso una gran presión en los hombros.

Joaquín es uno de los participantes de MasterChef que más sorprende al jurado con sus platos de vez en cuando, pero paralelamente, lo tienen tildado como una persona a la que le cuesta prestar atención en las consignas. Exactamente lo mismo pasó con Ernestina, que terminó llevándose el delantal negro junto a Mica Viciconte, “La Peque” Pareto, Tomás Fonzi y Barbie Vélez.

Mientras estaba muy concentrada en su plato, Santiago del Moro, el conductor del reality, se le acercó y la hizo poner aún más nerviosa. “Tu amigo Levinton te llamó y está ofendido, está enojado porque vos lo ibas a sacar del domingo”, le recordó.

Ella afirmó esto y sostuvo que Joaquín tiene demasiadas expectativas puestas en ella. “Lo peor de todo es que me pone presión. Yo le digo ‘vos tenés la vara alta conmigo’ y él me dice ‘pensé que me ibas a salvar’. No es así, chicos. No puedo yo laburar por él”, soltó con un tono de voz de indignación.

“Pasó lo mismo con Malena Guinzburg, que Mica le dijo: ‘Esperaba a alguien mejor’”, observó del Moro, en relación al reemplazo de Viciconte. “Igual es la historia de nuestra vida, él quiere que todos laburemos por él”, volvió a quejarse Ernestina.

Los participantes que tuvieron que ser reemplazados en MasterChef Celebrity por el coronavirus

Ya van varios concursantes que dan positivo y tienen que ser reemplazados por otros en el certamen de cocina. Para evitar cancelar rodajes, la producción de MasterChef opta por buscar figuras de la farándula que puedan reemplazar por unos días a los concursantes.

Durante la primera temporada, Germán Martitegui, “El Polaco” y Vicky Xipolitakis se enfermaron y tuvieron que ser reemplazados. Este 2022, Mica Viciconte dio positivo y Malena Ginzburg tomó su lugar. Más tarde, cayeron Denise Dumas y Joaquín Levinton y Barbie reemplazó a Denise y Ernestina a Joaquín. Es importante destacar que las grabaciones no se hacen el mismo día sino un tiempo antes, por lo que en este momento probablemente ya estén todos recuperados o recuperándose y por volver al set.