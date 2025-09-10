La furia de Georgina Barbarossa por no estar nominada a los Martín Fierro: "Es insólito"

Georgina Barbarossa realizó un durísimo descargo al aire de Telefe tras no ser nominada como "Mejor conductora" a los Martín Fierro 2025. Se mostró enojada con Luis Ventura, presidente de APTRA, y exclamó: "Nunca tuve un Martín Fierro como conductora, es insólito e injusto".
"Estoy un poco triste, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje", comenzó diciendo Georgina Barbarossa, y agregó: "Yo me hubiese puesto nada más, qué vamos a hacer. Las chicas que están son divinas, no bajaría a nadie, pero me hubiese encantado estar. Creo que me lo merezco, nunca tuve un Martín Fierro como conductora, es insólito e injusto".
Finalizando su descargo, Georgina Barbarossa remató: "Hicimos un programa maravilloso, tengo una producción y un equipo impecable, después de tres años de programa.. estoy dolida, no sé si enojada. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente me merezco estar nominada. Voy a ir porque está nominado el programa, Pía Shaw que la amo y Robertito. Fueron raras las ternas este año".