La fuerte respuesta de Guillermina Valdés a las burlas por su cuerpo: “No uso filtros”

Guillermina Valdés se defendió de las críticas que recibió en las redes sociales por su cuerpo y lo hizo con una contundente respuesta.

Guillermina Valdés está en este momento con su pareja, Marcelo Tinelli, de vacaciones en Punta del Este. Después de un año de mucho trabajo en La Academia de ShowMatch, decidió tomarse unos días en la playa para disfrutar del verano y relajarse. Pero un posteo que hizo en su cuenta de Instagram despertó una oleada de críticas negativas hacia su cuerpo, y ante esto, ella eligió defenderse.

Se trata de una foto, una selfie frente al espejo, en la que aparece sin nada de ropa y sentada en el piso de lo que parecería ser el baño, mostrándoles a sus seguidores cómo pasa sus horas de relax. De paso, aprovechó para promocionar su nuevo producto, Crema Cacao, que pertenece a su línea de cremas, Guiv Care. “Ritual de todos mis días”, escribió debajo de la foto.

Tras las críticas por su cuerpo, decidió eliminar la foto y, al rato, se arrepintió y la volvió a subir. Entre los comentarios, muchos señalaron que sus pies se veían raros, como si hubiese usado un filtro que los distorsionó o modificó su medida real.

Ante esto, ella publicó una historia de Instagram, un zoom a sus pies, y escribió: “No uso filtros que me deformen los pies… Quizás ustedes los ven deformes, pero son así. Y aprendí a quererlos. Gracias. Y calzo 40/41. Para los que se preocupan por el tamaño”.

La separación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

En diciembre de 2021, Guillermina contó públicamente que estuvo separada de Marcelo durante los meses de aislamiento por la pandemia del coronavirus, época que se tornó demasiado compleja para varios matrimonios y familias en general. La convivencia suele generar altibajos en los hogares y, por esta razón, ella pensó que lo mejor era tomarse un tiempo viviendo separados.

“Me la re banqué estar conmigo sola, estuve un tiempo separada también de ´Marce´ y me hizo bien, estuvimos como tres meses separados. He cambiado mucho en la relación, antes era más discutidora”, le contó al periodista Angel de Brito.

Según explicó, este tiempo a solas le vino muy bien para trabajar varias cosas de su personalidad. “Ahora planteo y la termino en el momento, a mí no me queda ni la cara larga. Después de la pandemia no me banco vibrar mal con otra persona, entonces te digo lo que te tengo que decir ahí y seguimos”, cerró.