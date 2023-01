La fuerte amenaza de Alfa a Camila que enfureció a Gran Hermano: "Callate la boca"

Walter "Alfa" le hizo una advertencia inesperada a Camila Lattanzio y la producción de Gran Hermano cortó la transmisión.

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), volvió a despertar una fuerte polémica en las redes sociales tras sus comentarios agresivos hacia una de sus compañeras de la casa. Luego de este incidente, Pluto TV cortó la transmisión de manera abrupta.

Si bien "Alfa" cuenta con un gran apoyo por parte de público, lo cierto es que en más de una ocasión generó repudio por sus tratos hacia el resto de los "hermanitos", especialmente con las mujeres. Nuevamente, el hombre de 61 años indignó a los televidentes tras una conversación con Camila Lattanzio.

Desde hace varias semanas, se rumorea que "Alfa" y Camila, de 22 años, tendrían un romance ya que cada vez se los ve más unidos. Recientemente, Walter le hizo una fuerte advertencia a la joven que tomó por sorpresa a todos los televidentes.

Todo comenzó cuando "Alfa" le contó a Camila que las demás chicas de la casa estaban rumoreando que existía un romance entre ellos y que eso era algo muy extraño debido a su diferencia de edad. "Estaban comentando", le dijo el hombre a Lattanzio. "¿Quién? Decime quién. ¿Las chicas?", quiso saber la joven.

"Sí", respondió "Alfa". Ya cansada de que hablen a sus espaldas, la joven se decidió a enfrentarlas. "¿Viste? Bueno, yo les voy a hablar", le contestó a su compañero. Rápidamente, "Alfa" la frenó en seco: "No, no, no. Si vos hablás, se acabó. Si vos se hablás, se acabó. La verdad, te digo y no te estoy jodiendo". "Me parece una falta de respeto lo que están haciendo, me rompe las pelotas, a mí ya me molesta", se quejó Camila.

Fue entonces cuando el hombre de 61 años la amenazó para que no armara un escándalo. "No, no. En todo caso, te romperían las pelotas si yo fuera un desubicado. Entonces, vos confiá en mí y callate la boca", le advirtió. "¡Confío en vos!", respondió Camila. Pero para "Alfa" no fue suficiente y le dijo: "Callate la boca, callate la boca. Si abrís la boca...". En ese momento exacto, Pluto TV cortó la transmisión, como hace cada vez que un participante se pasa de la raya.

"Este video. WTF?????? Me llegas a decir así cállate la boca y te meto un tiro en la rodilla", compartió una usuaria de Twitter, indignada, junto con el video del momento. "Son las consecuencias de su juego. Ella lo empezó", observó una usuaria, mientras otros apuntaron contra "Alfa". "Qué asco me da ese viejo, lpm", comentó una internauta. "Parece un viejo soberbio y apaleador de mujeres. La situación con 'Alfa' ya apesta", sumó otra más.

Camila y "Alfa" blanquearon sus sentimientos en el confesionario

Recientemente, la producción de Gran Hermano llamó por separado a "Alfa" y a Camila para preguntarles qué sentían por el otro. “Me preguntaron por vos en el confesionario sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, le contó el hombre de 61 años. “¿Y qué les dijiste?”, le preguntó la joven. “Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, respondió "Alfa", a lo que Camila contestó que ella también lo quería.

“Me dicen: '¿pero vos no ves que es chica?'. Pero no importa, el cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”, contestó Walter. Camila se emocionó con sus palabras y lo abrazó, a lo que Walter agregó, en tono de chiste: “Menos mal que no tenés cincuenta, porque sino perdías”.