La fuerte advertencia de La China Suárez a Nicolás Cabré en pleno vivo: "Te infartás"

La actriz y su colega se mostraban risueños en un vivo de Instagram, cuando la joven le advirtió un detalle a su ex. "La China" Suárez y Nicolás Cabré protagonizaron un divertido momento virtual.

María Eugenia "La China" Suárez compartió con sus seguidores de Instagram un momento de charla a través de una transmisión en vivo y recibió a Nicolás Cabré como invitado. La actriz de tiras de Cris Morena sumó a su expareja, quien se encontraba con Rufina, la hija que tienen en común desde 2013.

"Somos muy productivos para un vivo nosotros", soltó Cabré entre risas, mientras sorprendía a la audiencia de Instagram ya que nunca se suele mostrar de entrecasa y mucho menos en un vivo en las redes sociales. Rufina y Nicolás aprovecharon la ocasión para saludar a la actriz, quien se encuentra en Brasil debido a un viaje laboral.

Suárez evidenció la obsesión por el orden que tiene el actor de series como Botineras y Son Amores y le indicó que, si viera su habitación, se espantaría demasiado. "Nico, te infartás con el desorden que hay en este cuarto", comentó la protagonista de los filmes Abzurdah y Los Padecientes. Además, la mujer de 31 años le contó a su hija y a Nicolás Cabré algunos detalles de su viaje, como el postre que le ofrecieron en el hotel y el pijama de peluche que se había comprado. "Para la mamá que no madura nunca", se definió entre risas, en alusión a su adquisición de indumentaria.

La fuerte confesión de La China Suárez sobre sus desamores

"Me rompieron el corazón a los veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía 'te amo pero no puedo con tu personalidad'. Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de libertad de estar con 20 personas a la vez", comentó la actriz en diálogo con Grego Roselló en su ciclo de streaming emitido por YouTube. Y añadió: "Yo me acuerdo que me arrodillé. Me vi. Fue durísimo. Como la desesperación de decir 'qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje'. Porque me decía 'te amo, me encantás pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos'. Y yo le decía que iba a cambiar".

En tanto, Suárez contó que protagonizó esas situaciones como producto de la desesperación y de sus inseguridades. "Cosas que una hace en momentos de desesperación que después, la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar", concluyó su descargo la actriz de 31 años.