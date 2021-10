La foto de Mirtha Legrand internada que hizo enojar a Juana Viale

Se difundió una foto de Mirtha Legrand internada y su nieta, Juana Viale, no ocultó su bronca e indignación.

Mirtha Legrand está internada en el Sanatorio Mater Dei desde hace cuatro días, después de haber sufrido una descompensación y ser operada del corazón. Entre todo el revuelo, se difundió una foto de ella internada y la situación le generó mucha indignación a su nieta, Juana Viale, quien la está reemplazando en su programa Almorzando con Mirtha Legrand.

Dos hombres entraron a la Unidad Coronaria del sanatorio, disfrazados de médicos, y le quisieron sacar fotos a Mirtha, pero los encargados de seguridad los detuvieron. Sin embargo, se difundió un retrato de La Chiqui en su habitación del sanatorio. “Lo de la foto no me pareció. Me parece que tiene que haber un límite y hay que preservarlo. No me enoja porque no es personal con nadie, lo han hecho con muchas personas”, expresó Juanita.

Las autoridades del Sanatorio Mater Dei se hicieron cargo de la situación e iniciar una investigación para saber quién fue el que sacó esa foto. Además, aseguraron que cuentan con cámaras de seguridad que podrían facilitar el trabajo.

Sobre la salud de su abuela, Juana aseguró lo mismo que sus partes médicos: que está cada vez mejor y en plena recuperación. “Va a estar ahí hasta que esté todo óptimo, pero ella está óptima y se quiere ir. Ella estuvo muy bien, yo estuve con ella y estaba muy tranquila”, afirmó, y contó que apenas salió de la operación le preguntó por una obra de teatro. “Cuando estaba recién salida de la operación, me preguntaba por la obra de teatro que había ido a ver el día anterior. Es admirable su fortaleza y su curiosidad”, cerró Juanita.

Los partes médicos sobre la salud de Mirtha Legrand

El primer informe médico que difundió el Director Médico del Sanatorio Mater Dei, el doctor Roberto Dupuy de Lôme, decía: “La Sra. Mirtha Legrand continúa en franca mejoría al tratamiento realizado, con buena evolución en las últimas 24 horas. Agradeciendo a todos, rogamos prudencia en los comentarios y respeto hacia Mirtha y su familia. Mañana a las 11h. emitiremos un nuevo parte médico”.

El pasado lunes 4 de octubre, el sanatorio dijo que Mirtha se estaba estabilizando y que no sería necesario emitir partes todos los días, como lo venían haciendo. “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente al tratamiento. Continuará con monitoreo hasta su total recuperación. De no mediar cambios, emitiremos un nuevo parte médico el miércoles 6 a las 11 horas. Muchas gracias a todos por el respeto y cariño hacia Mirtha y su familia”, decía el informe. Hasta ahora, no hay más novedades sobre su evolución.