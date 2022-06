La filosa reacción de Romina Pereiro al ver a Rial con una mujer: "Más cuidadoso"

Romina Pereiro reaccionó de forma filosa a las imágenes de Jorge Rial en una cita en Madrid con Josefina Pouso.

Romina Pereiro reaccionó muy picante a las fotos que se conocieron en los últimos días en las que se ve a Jorge Rial junto a Josefina Pouso en Madrid. "Hubiera sido bueno ser más cuidadoso", disparó filosa la nutricionista cuando le consultaron sobre la posible nueva relación de su expareja, de quien se separó hace tan solo dos meses.

Las últimas semanas en la vida de Jorge Rial vienen siendo bastante agitadas. A la guerra mediática, y aparentemente también judicial en un futuro cercano, que desató con Susana Giménez, el conductor de Argenzuela (Radio 10) le sumó ahora los rumores de un nuevo romance. Es que durante la semana pasada en LAM mostraron imágenes en las que se lo ve cenando en Madrid con la periodista Josefina Pouso. Si bien la propia Pouso negó el romance, lo cierto es que muchos dudan de la veracidad de estas declaraciones.

En ese sentido, Pía Shaw contó en el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV que se había comunicado con Romina Pereiro, con quien trabajó en el pasado, para saber qué pensaba al respecto y la expareja de Rial fue lapidaria. "Ella me respondió 'no, no tengo ni idea'. Después me dijo que iba a prender la tele y me dijo 'sin comentarios, no voy a decir nada'", reveló la panelista de LAM.

"Le pregunté a Romina si alguna vez la escuchó nombrar a Josefina y me dijo que no, que no sabía nada", siguió Shaw sobre su charla telefónica con Pereiro. Además, la panelista de LAM sumó lo que su amiga le había autorizado a decir sobre el tema: "No había necesidad de hacer esto público ahora. Sólo que hubiera sido bueno ser más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas". Es que las hijas de Pereiro -fruto de su anterior relación con el periodista de rock Gustavo Olmedo- se habían encariñado mucho con Rial durante la relación que mantuvieron el ex-Intrusos y la nutricionista.

La palabra de Josefina Pouso

“Cuento lo que ella nos dice: ‘Vimos a la amiga de Yanina sacando la foto. No hay más que eso.’”, detalló De Brito. “¿Por qué se fueron si eran tres? ¿Por qué no se quedaron? Preguntale. No había una tercera persona. Además, si estás comiendo y está todo bárbaro, no te vas del restaurante cuando la amiga de Yanina te saca la foto. Entonces lo que me dijo mi amiga es verdad, vieron que le sacaron la foto y se fueron por eso”, opinó Yanina.

Tanto Josefina como Rial están recién separados. A mediados de marzo de 2022, el conductor se separó de Romina Pereiro, con quien se había casado apenas algunos meses atrás. Por su parte, la panelista se separó de su expareja y padre de sus dos hijas hace nueve meses y se dice que mantienen un vínculo cordial al día de hoy.