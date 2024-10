¿Traición?: la figura de El Trece que podría conducir Telefe Noticias con Barili

Una figura de El Trece cerca de Telefe

Con el 2025 a la vuelta de la esquina, los canales de televisión van diagramando la programación del próximo año y podría darse un pase que sería de los más importantes de los últimos tiempos, ya que una conductora de noticiero podría dejar su canal para ir a la competencia.

Desde que Cristina Pérez dejó su lugar como conductora de Telefe Noticias, Rodolfo Barili quedó al frente del noticiero en soledad, ya que luego de que se rompa la histórica dupla, el canal no dispuso de un reemplazo. Eso podría cambiar en los próximos meses y ya estaría la elegida quién llegaría desde El Trece.

El periodista Luis Bremer contó en A la Tarde (América TV) la primicia: "Podemos adelantar lo que llegaría a ser uno de los pases del año, hay tres más, pero los guardamos para la semana que viene. Periodista legendaria de reconocido canal que se iría a la competencia, tiene tres propuestas".

"La negativa tiene que ver con situaciones que vivió en su actual empresa, tuvo que acentuar su atención psicológica, duplicar sus consultas con su psicólogo. Y por la positiva, porque se está hablando de sumas que superarían al dinero que ella gana hoy. Hay dos personas que la quieren retener y a otras les da lo mismo", agregó en relación con una de las caras de El Trece que no estaría pasando un buen momento.

En ese sentido, continuó: "Nadie se la quiere sacar de encima, pero ella siente que le esmerilaron el espíritu durante este año. En caso de la discusión de ella con una de las integrantes del directorio por un poder exclusivo. Algo que no se sabe es que lo niegan y es verdad, se habló de viáticos. Lo que me cuentan a mí es que ella siente que la traicionaron".

Finalmente, el periodista de espectáculos reveló que se trata de Sandra Borghi, quien actualmente conduce "Mediodía Noticias" en El Trece junto a Luis Otero y que tendría conversaciones para pasar a Telefe y ser la nueva compañera de Rodolfo Barili.

Sandra Borgui cerca de llegar a Telefe

Impactante: las fotos que muestran el antes y después de Sandra Borghi

Sandra Borghi es una periodista de TN que hace algunos días compartió en una de sus publicaciones de Instagram una comparación de su actual cuerpo con el de hace un tiempo. La conductora de televisión contó que encontró en su celular fotos del pasado y habló sobre cómo se sentía con su cuerpo en aquel momento.

"Estaba revisando las fotos del celular y encontré estas con el vestido amarillo de hace un tiempo atrás, cuando no me sentía cómoda con mi cuerpo. Hoy me levanté temprano y me fui a hacer ejercicio, como casi todas mis mañanas, hace tiempo elijo cuidarme por y para mí", escribió Borghi en el pie de foto de su posteo.

La periodista más tarde compartió un video en el que dio a conocer cómo hizo para perder peso y soltó: "Hoy les voy a contar el secreto que tanto me piden... porque muchos me preguntan desde hace varios meses, cómo hice para bajar de peso, a dónde voy, qué como, cómo me mantengo así. Todas esas preguntas tienen una sola respuesta: 'hábito'. Crear hábito fue la clave en mi vida. Fueron 9 semanas de seguimiento y para mí fue revelador entender que la disciplina, la constancia en la actividad física y la incorporación de hábitos saludables fue la clave del éxito. No hay magia, no hay dietas milagrosas. El único secreto fue cambiar realmente mi rutina, mi alimentación y hacer deporte. Acá les muestro un poco de mi día".