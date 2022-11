La familia de Julieta Poggio apuró a Santiago del Moro en Gran Hermano: "Te quiero decir"

Creer o reventar, la tía y la madre de Julieta Poggio lanzaron fuertes críticas contra Santiago del Moro en plena gala de Gran Hermano. El incómodo momento que se vivió en la transmisión en vivo de Telefe.

En la gala de nominación de Gran Hermano tuvo lugar una situación muy particular y tensa. Durante la transmisión del pasado miércoles 23 de noviembre, la familia de Julieta Poggio apuró a Santiago del Moro y le hizo un fuerte reclamo en vivo por ciertos comentarios que realiza sobre la relación que tiene con Marcos Ginocchio dentro de la casa.

El momento se dio justo cuando el conductor repasaba las nominaciones de cada participante de GH. En uno de los tramos, la tía de Julieta pidió la palabra y marcó: "Yo soy la tía y te quiero decir algo, Santi. Nosotros te queremos un montón, pero también estamos un poquito enojados porque todos los días le vas a decir a Julieta '¿no hay alguien a quien le quieras dar un beso, Juli? Y hacés un silencio incómodo...'".

Del Moro reaccionó con incomodidad. Hizo silencio durante unos segundos y luego se defendió: "No, pero te explico por qué. Igual hablo con todos..., lo que pasa es que si ella está tan enamorada y tan bien ahí..., ¿ustedes creen que le va a ser infiel estando ahí adentro?". "No", respondió la tía. Y luego la madre de Julieta sostuvo: "Totalmente, aparte te lo dice, te lo dice...".

Santiago del Moro: "Se decía que el chico... ¿Cómo se llama el novio de ella?".

Madre de Julieta Poggio: "Lucca".

Santiago del Moro: "¿Está hoy o no?".

Madre de Julieta Poggio: "No... ¿Cómo va a venir con los videos que le hacen de Marcos y Julieta? Pobrecito...".

Santiago del Moro: "¿Y no te gusta Marcos para Julieta?".

Madre de Julieta Poggio: "Me encanta Lucca".

Santiago del Moro: "¿Te gusta Lucca? ¿Y él no estuvo con otra chica afuera?".

Madre de Julieta Poggio: "No, es la amiga. ¿Puedo contar? Es amiga del colegio. Se llama Sofía y también es amiga de Julieta".

Santiago del Moro: "Vale aclararlo".

Tía de Julieta Poggio: "Vos nos decís si nos gusta Marcos y a nosotros nos encanta como amigo, como pasa con Daniela. Se nota que es su grupo de pertenencia. Julieta está súper cómoda con Marcos, con Daniela, con Thiago...".

Madre de Julieta Poggio:: "Lo re bancamos a Marcos, si es un amor".

Santiago del Moro: "Pero como pareja no...".

Madre de Julieta Poggio: "No, son amigos y está bueno que sigan siendo amigos".

Santiago del Moro: "Dentro de la casa eso es algo que no le gusta a nadie".

Madre de Julieta Poggio: "No".

Santiago del Moro: "Es un rottweilerla tía...".

Tía de Julieta Poggio: "Julieta se siente súper cómoda y contenida. Te das cuenta de que cuando está con ellos está divertida, la pasa bien. ¿Qué va a sentirse cómoda con la gente que lleva y trae o que flashea los jugadores del año? No, tampoco...".

A quién le hizo la espontánea Daniela

Con Santiago Del Moro habiendo revelado que Daniela lanzó la espontánea, se supo quienes fueron los perjudicados: los 3 votos fueron para Nacho y los 2 votos para María Laura.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.