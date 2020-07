La explicación de Viviana Canosa tras tirarle alcohol a Aníbal Fernández

Viviana Canosa abrió su programa con la polémica que desató su actitud cuando, tras finalizar la entrevista a Aníbal Fernández, le tiró alcohol en gel en la cara.

"Quiero aclarar una cosa porque ayer este programa vivió un blooper increíble con Aníbal Fernández. Hoy me decían la gorila maleducada le tiró alcohol en gel a Aníbal Fernández", contó la conductora, entre risas.

Y agregó: "Yo la verdad que lo de gorila no me importa, lo de maleducada no. En cuatro oportunidades le quise poner alcohol y no quiso. Cuestión que le di este alcoholcito, pensé que tenía tapa, y le hice el chiste como que le tiraba alcohol y le tiré en serio".

"No fue un crimen doloso. Un beso y gracias por la buena onda. Yo soy todas las voces todas las noches, pero maleducada no".