La exitosa serie de Netflix "El juego del calamar" impulsa el interés por aprender coreano

El interés por aprender coreano se ha disparado desde el lanzamiento de la popular serie de Netflix "El juego del calamar", según informan diversas empresas de formación, lo que pone de relieve la creciente obsesión mundial por la cultura surcoreana, que abarca desde el entretenimiento hasta los productos de belleza.

La aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo Inc dijo que el 'thriller' de nueve episodios, en el que concursantes con problemas de dinero participan en juegos infantiles con consecuencias letales en un intento por ganar 45.600 millones de wones (38.190 de dólares), ha motivado tanto a principiantes como a quienes ya estudiaban la lengua, que esperan mejorar su dominio del coreano.

Duolingo informó de un aumento del 76% en el número de nuevos usuarios que se registraron para aprender coreano en Reino Unido y del 40% en Estados Unidos durante las dos semanas siguientes al estreno del programa.

Corea del Sur, la cuarta economía de Asia, se ha convertido en un centro de entretenimiento mundial con su animada cultura pop, que incluye la banda de siete miembros BTS, y películas como las ganadoras del Oscar "Parásitos", una comedia negra sobre la creciente desigualdad en la sociedad surcoreana, y "Minari", sobre una familia de inmigrantes coreanos en Estados Unidos.

Esta misma semana, el Diccionario de Inglés de Oxford (OED, por sus siglas en inglés) ha añadido 26 nuevas palabras de origen coreano a su última edición, entre ellas 'hallyu', u 'ola coreana', el término generalmente utilizado para describir el éxito mundial de la música, el cine, la televisión, la moda y la comida surcoreanas.

"Había miles de personas que deseaban aprender coreano incluso antes de 'El juego del calamar' o de la locura de BTS, pero solían hacerlo por su cuenta", afirma Sun Hyun-woo, fundador de Talk To Me In Korean, una plataforma local de aprendizaje electrónico con 1,2 millones de miembros que estudian coreano en 190 países.

"Ahora forman parte de un 'fenómeno global': aprender coreano se ha convertido en un pasatiempo mucho más atractivo", dijo.

Con información de Reuters