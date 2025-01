Votación en vivo de Gran Hermano: quién quedó en placa este miércoles 8 de enero y cómo votaron los participantes.

La tensión en la casa de Gran Hermano no para de crecer: tras la expulsión de Keila, la eliminación de Luca y el ingreso de Katia "La Tana", los participantes siguen acomodándose a la nueva dinámica de la competencia. En este marco, tuvieron que ir al confesionario a emitir sus votaciones y conformar la placa parcial de nominados rumbo a la gala de eliminación del domingo.

Esta semana, Juan Pablo ganó el liderazgo de la semana, motivo por el que no solo cuenta con inmunidad sino que también tendrá que modificar la placa: el jueves subirá a un nuevo participante y bajará a otro de la placa. Además, la casa cuenta con una nueva integrante, motivo por el que muchos televidentes suponen que la mayoría de los votos estarán dirigidos hacia ella.

Uno a uno, los votos de los participantes de Gran Hermano

La gala se emite en vivo a partir de las 21:45 por Telefe.

Polémica por lo que Ulises expuso de la producción de Gran Hermano: "Me dijeron"

Los fanáticos de Gran Hermano se indignaron en las redes sociales debido a una revelación del concursante Ulises, quien habría implicado a la producción en su comentario. El participante aludió a una información que le dieron y aunque no dijo que la recibió por parte de la autoridades del show, todos entendieron que así fue.

Los "hermanitos" se encontraban charlando en la pileta de la casa de Telefe, relajados y tomando sol, cuando el concursante oriundo de un pequeño pueblo de Córdoba contó lo que se enteró con respecto a las mediciones de audiencia que marca la edición de Gran Hermano que protagonizan. Los usuarios de Twitter analizaron la dinámica de esta temporada y se sorprendieron con el comentario de Ulises.

"Y si no medimos ni dos puntos de rating, nos van a tener acá un mes. Me lo dijeron recién", soltó Ulises desde su reposera al lado de la pileta en Gran Hermano, comentario ante el que sus compañeros no reaccionaron con demasiada sorpresa. A pesar de esto, las redes sociales viralizaron el momento rápidamente y se vieron mensajes del público como: "Chicos es una estrategia de él (Ulises) para mover a las plantas, el jueves el programa hizo 15 puntos de rating", "El éxito fue Furia, los demás es cotillón", "¡Es el cansancio con el formato, imposible 3 GH seguidos! Una locura", "Intentan dar contenido pero es todo forzado. Se nota que les bajan línea o algo, porque se ve a kilómetros que no le sale natural. Y lo rico de GH es ver el comportamiento real de los jugadores, además del juego" y "Entiendo que lo dijeron en condicional, Si no miden ni dos puntos de rating los tienen un mes nomás. Algo así. ¡Onda, activen!".