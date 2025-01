El prontuario de Kravetz y su designación, bajo la lupa de la Bicameral de Inteligencia

La comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia se reunió este jueves para analizar el nombramiento de Diego Kravetz como Subsecretario de Inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

El nombramiento del ex funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el municipio bonaerense de Lanús generó malestar en fuerzas políticas de la oposición y en organismos de Derechos Humanos. En la Bicameral adujeron irregularidades en el nombramiento de Kravetz y se enumeraron episodios de violencia institucional de los que fue partícipe.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según pudo averiguar El Destape, la reunión se realizó por cerca de dos horas. Además de los integantes de la bicameral, que preside el senador nacional de la Unión Cívica Radical Martín Lousteau, asistieron los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, que pidieron a través de una nota que se reuna la comisión, además del dirigente social Juan Grabois y representantes del CELS y de comedores comunitarios.

Sobre la designación de manera oficial de Kravetz, hay quienes sostienen que a la comisión "no se le informó" el nombramiento. "A los integrantes de la comisión se les avisó pero aún no fue notificada debidamente", acotó una fuente que estuvo al tanto de lo debatido en el encuentro.

Kravetz fue designado director Coordinador de Inteligencia, y tendrá a cargo tres agencias de la SIDE. En los hechos, será el número 2 del titular del organismo de inteligencia, Sergio Neiffert, que reporta al asesor presidencial Santiago Caputo.

El ex funcionario de Lanús, relatan los quienes formaron parte de la reunión de comisión, fue nombrado a través de una resolución firmada por Neiffert, que no fue publicada en el Boletín Oficial. Esto, señalaron voces que participaron del encuentro, se da a raíz de la vigencia de los decretos 614 y 615 del 2024 con los que se reformó la SIDE de lo que era la AFI.

"Antes los nombramientos debían pasar por la comisión para que esta dictaminara si la idoneidad del funcionario. El nombramiento de Kravetz ni siquiera fue informado fehacientemente", comentaron.

Por otra parte, se trataron objeciones sobre la figura de Kravetz. "Hubo preocupación en los miembros de la comisión, porque excedió a los casos por los que se la citó", reconocieron fuentes de la Bicameral. Fein y Paulón habían solicitado la convocatoria por un video en el entonces funcionario porteño aparecía golpeando a un jóven. También se mencionó otra imagen en el que está "pegandole un bife" a un jóven en un allanamiento en la Villa 31. Ambos hechos, los habría protagonizado como secretario de Seguridad de la Ciudad

Sin embargo, se sumaron otros episodios: el informe armado que se emitió en el programa del fallecido Jorge Lanata, en el que un menor denominado "el polaquito" era retratado como un supuesto delincuente que aterrorizaba el barrio en el que vivía; el operativo policial, del que Kravetz participó, en el que se metieron en un Centro comunitario de Patria Grande, ambos hechos ocurridos en 2017; y la detención de la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho en 2023, cuando intento defender a un jóven de una golpíza de la policía; el arresto de dos jóvenes acusados por el asesinato de Morena Domínguez, antes de las últimas PASO. Todos estos hechos sucedieron en Lanús, cuando el ahora funcionario de la SIDE se desempeñaba en Lanús como jefe de Gabinete, a cargo de la seguridad.

"Yo me he peleado con (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich, Milei, (el ex presidente) Mauricio Macri, y nunca en mi militancia tuve preocupación que su integridad física, la de sus seres queridos, ni mis compañeros estuvieran en peligo, pero estamos hablando de álguien con un caracter sádico", dijo Grabois a la salida de la reunión de la comisión (cerrada al público) a los medios presentes.

Desde el CELS, señalaron a través de su cuenta de Twitter que cuestionaron la designación de Kravetz en la SIDE: "por sus antecedentes en CABA y PBA, por los hechos de violencia conocidos y porque el nombramiento es irregular y opaco".

"Planteamos, una vez más, nuestra crítica a la reforma del sistema de Inteligencia que el gobierno nacional hizo por DNU. Esa opacidad debilita todos los controles, en particular los parlamentarios, y facilita este tipo de designaciones cuestionables", acotaron.

Voces al tanto de lo sucedido en la Bicameral señalaron que no hubo defensa de los integrantes de LLA que integran la comisión de defender a Kravetz. Según señalaron voces que conocen el contenido del encuentro, el órgano se encargará de "analizar los antecedentes y emitirán una resolución que no será vinculante", en el marco de las limitaciones que imponen los DNU 614 y 615.