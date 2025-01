Crisis en San Lorenzo: Damián Stazzone, leyenda del futsal, destruyó a Moretti

El ídolo y referente del 'Ciclón', quien se retiró a fin de año, apuntó contra la dirigencia por el crítico momento de la disciplina.

El futsal de San Lorenzo atraviesa una crisis sin precedentes: tras la finalización del campeonato en 2024, la mayoría de los jugadores del plantel decidieron irse a otros equipos y, hasta el momento, no se anunció ningún refuerzo. Varios de los que se despidieron del 'Ciclón' señalaron que su salida se producía no por cuestiones deportivas, sino por problemas con la dirigencia. Damián Stazzone, leyenda de la disciplina tanto en el club como en Argentina, realizó este miércoles una fuerte publicación en redes sociales en la que apuntó directamente contra Marcelo Moretti y cuestionó las decisiones que llevaron a esta crítica situación.

El comunicado del campeón del mundo en Colombia 2016 con la 'Albiceleste' fue lapidario con la actual gestión del cuadro de Boedo: "La gestión fue muy mala. Le faltaron el respeto a los jugadores, cuerpo técnico y a todas las personas que trabajaron en el futsal. No fueron capaces de ir a hablar con el plantel en ningún momento y no cumplieron con nada de lo que prometieron". Además, destacó la buena predisposición de los futbolistas para sobrellevar y seguir compitiendo en un contexto así: "Mis compañeros se deberían haber ido a mitad de año pero se quedaron por el cariño que le tienen al club", sentenció.

Stazzone, muy crítico con Marcelo Moretti: "Que se hagan cargo"

El cierre de 38 años, que se consagró campeón de la Copa Libertadores 2021 con San Lorenzo, apuntó directamente contra el presidente Marcelo Moretti, luego de contar que él mismo se ofreció a trabajar en conjunto con los directivos para torcer el rumbo que se estaba tomando con la actividad: "Me parece justo que tomen sus decisiones y conmigo no tienen ninguna obligación, pero también me parece justo que se hagan cargo Moretti, Rotondo, Levalle y Morello que hicieron todo para desarmar la disciplina y que nos tengamos que ir del club. Resalto esto porque seguramente van a decir que nos fuimos y no es así, hicieron todo para dejarnos afuera".

El comunicado completo de Damián Stazzone contra la dirigencia de San Lorenzo

Desde que me despedí como jugador empecé a hablar con los dirigentes para colaborar con el proyecto del futsal, también lo intenté hacer durante el año pasado pero en ningún momento se dejaron ayudar. La gestión fue muy mala. Le faltaron el respeto a los jugadores, cuerpo técnico y a todas las personas que trabajaron en el futsal. No fueron capaces de ir a hablar con el plantel en ningún momento y no cumplieron con nada de lo que prometieron. Mis compañeros se deberían haber ido a mitad de año pero se quedaron por el cariño que le tienen al club.



Estaba claro que había que cambiar la forma de gestionar, por eso me ofrecí a trabajar (sin sueldo) desde otro rol. En las últimas semanas dejaron que se vayan los jugadores, designaron a Roberto Morello a cargo de la disciplina, armaron un nuevo presupuesto, cambiaron el cuerpo técnico y definieron otros detalles, pero en ningún momento me hicieron partícipe ni me consultaron nada.