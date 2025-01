Aston Martin terminó quinto en 2024, mientras que McLaren ganó el campeonato de constructores.

Desde la llegada de Lawrence Stroll en los tiempos de Racing Point, la sede de Silverstone ha tenido cambios impresionantes, primero con la asociación con Aston Martin para darle una nueva identidad a la escudería y luego con diferentes acuerdos comerciales. Lance Stroll, el hijo del empresario, llegó a tener como compañero a Sebastian Vettel y actualmente corre al lado de Fernando Alonso, aunque ninguno pudo influenciar demasiado en su falta de talento.

Aun así, el inversionista canadiense sueña con ver a su equipo y a su hijo en lo más alto de la Fórmula 1 y ha dedicado todo su poderío económico a ello, tanto que ha renovado las instalaciones de Silverstone y se ha hecho con algunas de las mentes maestras del paddock. Quizá las más evidentes sea la contratación de Adrian Newey, el padre de los coches ganadores de Red Bull que ya trabaja en el sucesor del AMR24, y el acuerdo con Honda, que se desvinculó de la escudería austriaca para darle motores a Aston Martin.

Pero la historia no termina ahí, puesto que el equipo verde ahora se ha hecho con Marc Cox, un histórico mecánico de McLaren que se pasó 17 años en la sede de Woking y ahora se presentó como el nuevo mecánico jefe en Silverstone. A través de su cuenta de LinkedIn, Cox dio a conocer su salida de la escudería papaya y su llegada a la escudería de Lawrence Stroll: “Me complace anunciar que empezaré un nuevo trabajo como mecánico jefe en Aston Martin”.

Ahora bien, la movida tiene cierto sentido, puesto que Cox tiene un conocido de peso en Silverstone, un hombre con el que trabajó en 2008 y en el lapso de 2015-2018. Se trata del mismísimo Fernando Alonso, quien tuvo esas dos etapas en McLaren y tuvo a Cox como uno de sus aliados, por lo que ahora se reencontrarán en Aston Martin para atravesar de la mejor manera posible el 2025, pero con la mira puesta en el campeonato del 2026.

El piloto que recibiría Aston Martin en 2026

A pesar de su bajo rendimiento, Lance Stroll tiene el asiento asegurado en la F1 por ser el hijo del dueño de Aston Martin, pero la situación no es la misma para Fernando Alonso, cuyo contrato vence a fines del 2026. De momento, no es imposible que haya una renovación más, pero hay que considerar que en ese año Aston Martin podría recibir a Yuki Tsunoda como piloto de reserva, puesto que el japonés ya no tendría más lugar en Racing Bulls cuando termine la temporada y se marcharía junto con Honda, que seguramente presionará para poner a su piloto en el coche verde.