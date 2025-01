Soldados de las fuerzas especiales británicas declaran sobre los asesinatos en Afganistán

FILE PHOTO: An armed police officer patrols near the Ministry of Defence in London

Soldados que formaban parte de las fuerzas especiales británicas que trabajaban en Afganistán han manifestado en una investigación su preocupación por el hecho de que afganos que no suponían ninguna amenaza hubieran sido asesinados en redadas contra presuntos insurgentes talibanes, entre ellos algunos menores de 16 años. La investigación independiente fue ordenada por el Ministerio de Defensa británico después de que un documental de la BBC informara de que soldados del Servicio Aéreo Especial (SAS, por sus siglas en inglés) de élite habían matado a 54 personas en circunstancias sospechosas durante la guerra de Afganistán hace más de una década. La investigación está examinando una serie de incursiones nocturnas denominadas "operaciones de detención deliberada" que llevaron a cabo las fuerzas británicas desde mediados de 2010 hasta mediados de 2013. El miércoles hizo público un resumen de las declaraciones de siete testigos de las fuerzas especiales británicas (UKSF, por sus siglas en inglés) que prestaron declaración bajo secreto por motivos de seguridad nacional y cuyo nombre no puede revelarse. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE Uno de los soldados, conocido solo como N1799, dijo a los investigadores que había expresado ya su preocupación en 2011 sobre una unidad denominada UKSF1, después de tener una conversación sobre sus operaciones con uno de sus miembros en un curso de formación. "Durante estas operaciones se dijo que 'todos los varones en edad de combatir son abatidos' independientemente de la amenaza que representaran, esto incluía a los que no llevaban armas", dijo en su declaración como testigo. También se indicó que "los hombres en edad de combatir" eran ejecutados en el blanco, dentro de recintos, utilizando diversos métodos después de haber sido inmovilizados. En un caso se dijo que se ponía una almohada sobre la cabeza de un individuo antes de matarlo con una pistola." Cuando fue interrogado por el abogado de la investigación, dijo que entendía que esto se refería a menores de 18 años y menores de 16. N1799 trasladó sus preocupaciones a otros oficiales superiores, que se las tomaron en serio. Otros oficiales dijeron a la investigación que habían oído rumores y que tenían sus propias dudas sobre las operaciones de la UKSF1, en las que el elevado número de muertes y los informes oficiales sobre los asesinatos sugerían que era poco probable que algunas estuvieran justificados. Un agente, llamado N2107, había enviado un correo electrónico a sus compañeros expresando su incredulidad ante los resúmenes de las operaciones de la UKSF1 que sugerían que se había permitido a los sospechosos detenidos volver a los recintos, donde se decía que se habían apoderado armas e intentado atacar a la unidad. Ninguno de los soldados que prestaron declaración en la investigación, que se abrió en 2023, dijo haber sido testigo de tal comportamiento. La policía militar británica ha llevado a cabo anteriormente varias investigaciones sobre acusaciones de mala conducta por parte de las fuerzas en Afganistán, incluidas las realizadas contra el Servicio Aéreo Especial (SAS, por sus siglas en inglés), pero el Ministerio de Defensa ha afirmado que en ninguna de ellas se encontraron pruebas suficientes para iniciar acciones judiciales. El objetivo de la investigación es determinar si existía información fidedigna sobre ejecuciones extrajudiciales, si las investigaciones realizadas por la policía militar años después sobre las preocupaciones de N1799 se llevaron a cabo correctamente y si se encubrieron ejecuciones ilegales. Con información de Reuters