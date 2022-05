La esposa de Facundo Arana rompió el silencio tras la denuncia de Romina Gaetani: "Me consta"

María Susini fue contundente en su descargo sobre la denuncia por violencia que Romina Gaetani hizo sobre Facundo Arana en LAM.

La modelo María Susini rompió el silencio tras las acusaciones de Romina Gaetani a su esposo, Facundo Arana, por actitudes violentas. La madre de los hijos del actor reveló cómo le afectó a su marido esta denuncia y cuáles son las medidas que tomó como respuesta a su excompañera de elenco.

"En esta situación, Facu, está siendo víctima. Y es una maldad. Él es alguien que le encuentra un sentido a la vida. ¿Y sabés cuál es? Si puede hacerle un bien a alguien, él siempre está", comenzó su descargo la modelo en diálogo con LAM, ciclo de televisión donde Gaetani hizo su denuncia pública. Y agregó: "Si hubo algo, que pasó durante la tira con las actrices y, en especial, con Romina, él siempre trató de ayudar. Y la trató de acompañar".

Susini aseguró que nunca se enteró de ninguna pelea o enemistad entre Arana y Romina y soltó: "Todo lo contrario. Romina vino a casa. Pasaron un millón de cosas. Facu está siendo acusado de algo que no es. Y a mí me consta. ¡¿Decirle violento?! ¿Qué es esto?".

"Si alguna vez se calentó o si alguna vez reaccionó mal, no es lo mismo que ser violento. Y mucho menos (hablar de) violencia de género. Porque Facu no solo respeta por el género, respeta al ser humano, respeta a los animales y respeta el aire que respira", expresó la modelo. Y cerró: "Y como cualquiera se puede equivocar en una situación. Pero decir que es violento, no".

La denuncia de Romina Gaetani a Facundo Arana en LAM

"Tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela que hacíamos que no estuvo buena", comenzó la actriz sobre su experiencia laboral con Facundo Arana. "Que alguien te diga ‘si fueras hombre, te cagaría a trompadas’ es un montón, ¿no? Yo en ese momento quedé medio en shock", agregó.

Además, la celebridad se refirió a un comentario que Facundo Arana le habría dicho por lo bajo en una sesión de fotos de la Revista Paparazzi. "Me mira y con su mejor sonrisa me dice ‘¿tanto quilombo por ser una puta falopera?", soltó Gaetani sobre la frase que habría escuchado por parte de su colega.