La empleada doméstica de Wanda Nara se largó a llorar en vivo: "Muy bravos"

Carmen habló sobre los malos momentos que vivió en el último tiempo y aseguró que no tiene una buena relación con la familia Nara.

La exempleada doméstica de Wanda Nara, Carmen, se quebró en pleno vivo televisivo cuando fue consultada por el conflicto que vive con la familia de la botinera y Mauro Icardi. La mujer recién llegada a Argentina desde Italia se mostró muy vulnerada y no pudo contener el llanto.

La empleada se sentó en el living de Mañanísima, el ciclo que Carmen Barbieri conduce por Ciudad Magazine, para dialogar con la capocómica sobre los momentos vividos con la familia Nara-Icardi. "Estoy nerviosa", soltó la señora antes de sentarse en el sillón del estudio de TV y en ese momento comenzó a llorar desconsoladamente.

"No, mi amor. De entrada, no, me hacés llorar a mí. Has pasado muchas cosas. La vida no es color de rosas. Sos linda mujer", enunció Barbieri mientras consolaba a su invitada. De hecho, la exjurado de Bailando por un sueño se levantó de su silla para sentarse al lado de la exempleada de Wanda y abrazarla.

"Estos últimos días fueron muy bravos. Después de que salió todo en la tele, fue todo muy bravos hasta que llegué al aeropuerto. El tiempo no pasaba más", soltó Carmen, la mujer que trabajó para Nara durante años. La empleada contó que Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira Nara, la acompañó a hacer los trámites necesarios en Italia para volver a Argentina y, cuando Barbieri le consultó si había sido maltratada, aseguró que prefería guardarse algunos detalles, pero dio a entender que sí. Además, contó que en ese momento no compartió palabra con Colosimo.

Carmen denunció una vez más las irregularidades que sufrió como empleada de Nara e Icardi y soltó: "Yo comencé a trabajar con Wanda en 2014. Después me fui y volví en 2019… No me pagaron por dos años y medio".

El motivo de la ruptura de Wanda Nara y Maxi López

"A ver, ¿sabés por qué se fue todo al diablo? Maxi López salía con chicas y las llevaba a su casa. Esto me lo contó Wanda a mí. ¡Llevaba mujeres a su casa! Ella estaba en la planta baja y llenaba el primer piso de mujeres y representantes. ¡Un desastre!", contó Ventura en A la Tarde sobre la separación de la celebridad y López. Y sumó: "Ella escuchaba el taconeo y la música desde arriba y me decía que no lo podía soportar. Esto me contó".