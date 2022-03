La emotiva aparición de Gino Renni en televisión a siete meses de su muerte

Gino Renni conmovió a los televidentes con su actuación en El Primero de Nosotros, siete meses después de su fallecimiento.

El Primero de Nosotros, la nueva ficción de Telefe, se estrenó anoche, lunes 21 de marzo, y la aparición de Gino Renni en pantalla en pantalla impactó fuertemente a los televidentes. El actor había fallecido el año pasado, 1 de agosto de 2021, a sus 78 años tras dos meses hospitalizado por coronavirus. Inmediatamente, su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales.

La escena en la que Renni apareció es una en la que dialoga con Damián de Santo, quien interpreta a “Nacho” Reinoso, un arquitecto que acaba de llegar a un bar para reunirse con sus amigos. Al poco tiempo después llega el protagonista, Santiago Luna (Benjamín Vicuña), quien sufre un desmayo en medio de la cena y es llevado por sus amigos al hospital, en donde lo atiende la doctora Karina Pereyra (Carola Reyna).

“¿Cómo va? Qué alegría verte. ¿Pudiste estacionar?”, le dice “El Tano” (Renni). “Recién se iba uno de la puerta. Me clavé 20 minutos dando vueltas, es un infierno este barrio”, le contesta el personaje de Damián, a lo que el de Renni le responde: “La zona está muy difícil, muy difícil. Muchos edificios, muchas bicisendas y cada vez va a estar peor: más torres, más torres, más torres…”. La escena se volvió viral en las redes sociales y los internautas recordaron al actor con mucho cariño.

“La vida es una carrera llena de obstáculos, haya salido el sol o esté lloviendo. Somos fuertes y somos frágiles. Tengo en claro que cada uno de nosotros corre su propia carrera tratando de llegar a su meta ideal. A veces no sabemos quiénes somos ni todo lo que podríamos llegar a ser, pero la carrera de la vida tiene eso, no se detiene. El tiempo es como un tren del que no podemos ni queremos bajar”, dice Vicuña al comienzo de la trama, antes de recibir su diagnóstico médico.

El Primero de Nosotros cuenta la historia de Santiago, un psicólogo de 41 años sano y joven, que de un día para el otro se entera de que tiene un tumor cerebral y que se va a morir. Hasta entonces, encontrará refugio en sus amistades: Jimena Rauch (Paola Krum), Nicolás Torres (Luciano Castro), Valeria Perell (Jorgelina Aruzzi) y Mercedes Funes. Esta nueva ficción de Telefe se transmite de lunes a jueves a las 21:45 y también en la plataforma de streaming Paramount+.

Qué dijeron los actores sobre El Primero de Nosotros

Vicuña contó, en diálogo con Télam, que los habían convocado para filmar esta tira en plena pandemia y que, de algún modo, conectaron con esta historia de una forma muy especial. “Nos llamaron en uno de los momentos más difíciles que atravesamos los actores. La mayoría de nosotros no había trabajado en seis meses, estábamos en la incertidumbre absoluta, y aparece este proyecto que además nos conecta con zonas más profundas”, expresó. En este sentido, el actor chileno destacó que la tira “tiene que ver con los miedos, la enfermedad y cómo un grupo de amigos cierran filas y se apoyan y se acompañan frente a la vida y sus vicisitudes”. “Fue muy especial, creo que es un proyecto que nos va a marcar siempre”, cerró.