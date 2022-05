La dura declaración de Matilda Blanco sobre El Hotel de los Famosos: "Me discriminaron desde el día uno"

La productora de moda repasó su participación en el reality show de El Trece y se contó que la limitaban por su edad.

Matilda Blanco hizo un dura revelación sobre su paso por El Hotel de los Famosos y expuso una terrible actitud de sus compañeros. A semanas de haber abandonado el reality show de El Trece, la productora de moda sacó a la luz algunas verdades del detrás de cámaras y aseguró que "le parece nefasto el grupo que se formó".

En la emisión de el jueves de Mañanísima, Matilde Blanco asistió como invitada al programa de Carmen Barbieri y allí reveló lo mal que la pasó en el programa que lidera el prime time nocturno en El Trece. Sincera, la exjurado de Corte y Confección reveló que muchas veces sus compañeros le marcaron una gran diferencia debido a su edad.

"Yo tengo que decir que me discriminaron desde el día uno. Decían que me iban a mandar a la H porque iba a perder, porque soy la más grande y porque no llegaba por la edad", reveló Matilda con gran seriedad. Sin embargo, más allá de las limitaciones de sus compañeros, la productora de moda demostró estar preparada para afrontar el reality, sobre todo luego de haber eliminado a Kate Rodríguez en un desafío de destreza física.

"Y la verdad es que si no hice más cosas es porque no estoy entrenada porque no le doy bola a esas cosas y porque mi vida pasa por otro lado", continuó Blanco sincera al aire de Ciudad Magazine. En este contexto, Matilda contó que le quedó una especie de sabor amargo con el programa, ya que ahora lo ve desde afuera y no está muy convencida del formato.

La fuerte crítica de Matilda a El Hotel de los Famosos

"Hay momentos en El Hotel en donde te sentís sola", reveló Matilda Blanco en la misma entrevista con Ciudad Magazine. En este mismo marco, la productora de moda lanzó una fuerte crítica a sus excompañeros del reality show.

"Ahora que veo el programa desde afuera me parece medio nefasto el grupo que se formó. Ya se percibía, la última semana ya me daba cuenta de todo", reveló Blanco y contó que esta situación le genera tristeza.

Sin embargo, más allá de los momentos complicados que vivó, Matilda Blanco aseguró que su paso por el programa la ayudó a mostrarse tal cual cómo es frente a las cámaras. "La Matilda que vieron soy yo. A las siete de la mañana te venía a buscar Gabriel Olivieri para, si eras staff, limpiar, ordenar, cocinar; y salí por momentos sin maquillaje por no que tenía tiempo", sentenció.