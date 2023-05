La dura advertencia que Rusherking le habría hecho a Marcos Ginocchio por La China Suáerez: "¿Quedó claro?"

Filtran que Rusherking cruzó a Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano, por un conflicto vinculado a "La China" Suárez.

Aseguran que Rusherking tuvo un fuerte ida y vuelta con Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano (Telefe), luego de que el joven salteño intentara seducir a "La China" Suárez en un evento. De acuerdo con estas versiones, el cantante de 22 años no soportó sus celos y se puso en contacto con el campeón del reality para frenar su accionar y alejarlo de la actriz.

Rusherking y "La China" confirmaron su separación a comienzos de abril de 2023. Desde entonces, nunca más se los vio juntos, dejaron de tener contacto en las redes sociales y cada uno siguió con su camino. Días después, la actriz fue vista en una gran cantidad de fiestas, a las que fue acompañada de amigos y figuras de la farándula. En una de ellas, Suárez conoció al "Primo" y, según varios presentes, estuvieron hablando en varios momentos de la noche.

Esto no le habría gustado nada a Rusherking, quien según terceros, le puso un freno a Marcos. "Escándalo total entre Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, y Rusherking, que se pelearon por 'La China' Suárez", aseguró Pepe Ochoa desde la cuenta de Twitter @elejercitodeLAM. "Esto no sucedió ni en la Bresh ni en el after que compartieron Marcos y 'La China', sino que el lunes a la noche Marcos fue a un restaurant muy importante en Martínez, y Rusherking le cruzó el auto", sumó el community manager de LAM.

Y agregó que "lo primero que Rusher le dijo a Marcos fue 'no te metas con 'La China', ¿quedó claro?'". "Lo insultó de arriba a abajo, hubieron muchos gritos y luego Rusher decide irse a toda velocidad por la Avenida Libertador en el auto que le había regalado a 'La China' Suárez. Se subió a un taxi y se retiró del lugar, obviamente consternado con la situación", cerró Ochoa. Además, detalló que Marcos estaba acompañado por sus amigos, mientras que Rusherking estaba con un amigo, un reconocido youtuber.

El duro descargo de "La China" Suárez tras su ruptura con Rusherking

"La China" Suárez publicó un desgarrador descargo en sus redes sociales, mientras transita el duelo de su separación de Rusherking. "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", había publicado la actriz. Días después, subió una selfie junto a la frase: "Te rompen el corazón y te piden a cambio amor. Buen domingo para todos".