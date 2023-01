La dolorosa revelación de Luciano Castro sobre su hijo mayor: "Le dieron puntazos"

Luciano Castro reveló una dolorosa situación que vivió con su hijo Mateo.

Luciano Castro sorprendió a todos al hacer una dolorosa revelación respecto a la intranquilidad que vive con Mateo, su hijo mayor. "Anda mucho en la calle", contó con sinceridad el actor de la obra "El Divorcio" desde Mar del Plata en un móvil con Intrusos (América TV).

La información y el debate que generó en la sociedad en los últimos días el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa hizo que en los medios se hiciera un tema casi omnipresente la violencia que se vive en las calles durante la madrugada, sobre todo entre los más jóvenes. Lamentablemente, las imágenes de patadas, botellazos y trompadas siguen siendo algo usual a la salida de los boliches, por lo que muchas celebridades decidieron hacerse eco de lo que sucede y expresar su preocupación.

En un móvil con Intrusos desde Mar del Plata, donde protagoniza "El Divorcio", Luciano Castro fue consultado por el juicio y lo que sucedió con Fernando Báez Sosa, ya que tiene un hijo de 20 años de una relación previa a la que tuvo durante años con Sabrina Rojas. "No le gusta mucho ir a boliches. Eso en un punto me deja tranquilo. Tiene un grupo de amigos que son los tres o cuatro de siempre", comenzó explicando el actor en el programa de Flor de la V.

De todos modos, en la misma charla también reconoció que hay otra cuestión que lo preocupa: "Lo que sí me deja inquieto es que anda mucho en la calle". "Ya le han pasado algunas cosas: le pegaron, le dieron puntazos, le han hecho de todo", agregó el actor, sumamente preocupado por la violencia que se vive en las calles.

"Así y todo, sigue eligiendo estar en la calle. Yo lo único que le pido es que se cuide", concluyó Luciano Castro respecto a cómo vive el hecho de tener un hijo ya grande. Cabe recordar que Mateo tiene 20 años y heredó de su padre la pasión por el boxeo, además de cultivar un bajísimo perfil, por lo que no suelen verse imágenes de ambos en las redes sociales.

Luciano Castro sobre su vínculo con Flor Vigna

El actor sale con Flor Vigna desde hace más de un año y en una entrevista con Infobae que dio en octubre del 2022. "La China acompaña, genera, motiva, escucha, y eso también decís: “bueno, voy a dar un poquito más”, hasta para hacerme el canchero si querés, pero voy a dar un poquito más igual, no me importa. La paso bien, estoy bien", soltó.

"Pero a mí “galancito” no me molestó nunca en realidad, nunca me pesó el mote de galán. Yo conozco gente que se agarra a piñas para ser galán, no voy a dar nombres, dejémoslo acá, porque se creen que cualquiera es galán", contó el actor en ese mismo reportaje sobre los estigmas de su profesión.