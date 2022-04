La desgarradora frase que Rodrigo le dijo a Carmen Barbieri antes de morir: "Me abrazó y me lo dijo"

La capocómica decidió hacer pública una de las últimas voluntades del Potro antes del trágico accidente. Rodrigo Bueno y Carmen Barbieri fueron muy cercanos.

Carmen Barbieri dio muchos detalles de su vínculo con Rodrigo Bueno y hasta se animó a contar que sufrió amenazas luego de la muerte del cuartetero. Sin embargo, también llamó la atención la frase que "El Potro" le dijo a la capocómica una semana antes de morir.

En Mañanísima, programa que conduce, Carmen Barbieri aseguró: "Él murió un viernes y, el viernes anterior, fui a la casa de él. Y cuando me iba, me abrazó y me dijo al oído: ‘Yo no voy a dejar de ir con vos al Hospital Garrahan a ver a los chicos, seguimos dando juguetes’".

“Yo le dije ‘pero vos tenés una gira terrible ahora, y él me dijo ‘me compré un avión, así que voy a poder ir a todos lados. No digas nada’. Fue lo último que hablé con él”, agregó Carmen Barbieri, que compartió con Rodrigo parte del viernes 16 de junio. El cuartetero, en su última semana de vida, viajó al sur de Argentina y volvió a Buenos Aires para dar el que sería su último show en Escándalo de City Bell.

Pepe Gozalo: "Rodrigo se pegaba un saque y se ponía ingobernable"

Rodrigo Bueno recibió una fuerte acusación en su contra, y la misma provino de una de las personas a la que más quiso. Fue Pepe Gozalo, exmanager del "Potro" Cordobés, quien en Secretos verdaderos decidió confesar detalles de la adicción a la cocaína que persiguió al cantante durante gran parte de su vida.

“Se pegaba un saque y se ponía ingobernable”, aseguró Gozalo, quien también reveló cómo se comportaba Rodrigo Bueno cada vez que consumía: “Pero no era que me zamarreaba o que yo lo zamarreaba a él. Yo a Rodrigo le decía una sola cosa: ‘Nene, no jodás’. Yo empecé en el rock and roll. Conmigo trabajaron todos y todos consumían. ¿O me equivoco?”

Recordando su vínculo con grandes artistas del rock and roll argentino, y sin mencionar nombres, Gozalo remarcó cuál fue su vínculo con la cocaína: “Agarraba en mi escritorio el number one, armaba la línea y tomaba. Sacaban la lapicera. Me decían ‘toma, José’ y yo no, aunque nadie me lo crea. Jamás probé ni un porro, ni merca. Jamás”.