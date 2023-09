La desgarradora confesión de Mirtha Legrand: "Nada fácil"

A semanas de confirmarse su vuelta a la televisión, la conductora hizo una dolorosa confesión sobre su rol frente a las cámaras.

Mirtha Legrand es una de la figuras históricas de la televisión argentina y, luego de varias especulaciones sobre el tema, se confirmó que volverá a la pantalla chica este año. Sin embargo, aunque la conductora se mostró muy ilusionada con el tema, recientemente hizo una desgarradora confesión sobre el rol que volverá a tomar dentro de poco.

La cuenta regresiva para el regreso de Legrand a la pantalla de El Trece ya inició y hay muchas expectativas al respecto. Sin embargo, en una reciente entrevista que brindó con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Legrand confesó que tiene muchos miedo de volver al ruedo y hay muchas inseguridades que debe enfrentar antes de su debut.

"Felicidad, amor, profesionalismo, alegría y algo de temor también, yo estoy sola conduciendo, no tengo panel sino invitados que están bajo mi conducción y rapidez mental, nada fácil te lo aseguro”, empezó por decir Mirtha en el texto que le envió al periodista. Luego, Legrand reflexionó: "¿Habré estudiado lo suficiente? ¿Se notarán mis años? ¿Habré cambiado mucho?”.

Ante esta declaración, Mirtha profundizó sobre estos miedos que la persiguen a días de su debut y tras varios años alejada de la dinámica laboral. "Son inseguridades típicas del ser humano, solita frente a esas cámaras delatoras. Todo esto pero feliz, muy feliz, Dios quiera que me vaya bien", sentenció.

La insólita propuesta de Yanina Latorre y Viviana Canosa a Mirtha Legrand: "Trío"

Yanina Latorre y Viviana Canosa son dos periodistas y conductoras de radio y televisión que actualmente trabajan juntas en el pase diario de El Observador (107.9), en el que hablan sobre diferentes temas de actualidad y de sus vidas privadas. Como de costumbre, en una reciente emisión hablaron sobre su intimidad y sorprendieron a todos los oyentes al revelar la propuesta que le harían a Mirtha Legrand si las invitara a su programa, La Noche de Mirtha, que volverá a la pantalla chica dentro de muy poco tiempo.

Legrand es una de las conductoras más históricas de la televisión, y tras haber firmado contrato con El Trece para su regreso, Yanina y Viviana consideraron la posibilidad de ir a su programa. En un momento de la conversación, soltaron un polémico comentario que se viralizó en las redes sociales e impactó a miles de usuarios.

Todo comenzó cuando Canosa dijo que no volvería al programa de Mirtha porque le da "pudor". "Si vos vas, vamos juntas y nos cagamos un poco de la risa... Vendemos la radio ¿entendés? Soy una gran productora, porque sola no quiero", aseguró. Fue entonces cuando la esposa de Diego Latorre le respondió: "Vamos juntas a cagarnos de risa, pero no podemos decir muchas barbaridades con la vieja...".

"Digámosle todo... No, ya no nos van a invitar. Digamos de todo, si es sábado a la noche", agregó Canosa, entre risas. "Pero decimos pija, concha... La vieja se nos desmaya ahí", comentó la "angelita", divertida. "No, pero yo también me desmayo, acá todo bien...", sumó Viviana. "¿Puedo decir que Viviana es medio puta? Me encantaría decirlo al aire. Le decimos que hablamos de sexo, de trío, nos hidratamos la concha, la vagina... La debe tener un poco seca. Luego después de esto me retiro", cerró Latorre.