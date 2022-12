La denuncia de Julieta Poggio contra un productor de Gran Hermano: "Te robó una foto"

Julieta Poggio hizo una fuerte acusación contra un productor de Gran Hermano y se armó un gran revuelo en la casa. La actriz y participante denunció a uno de los camarógrafos del reality emitido por Telefe.

En Gran Hermano suceden situaciones tan curiosas como preocupantes. En las últimas horas, y luego de la gala de eliminación del pasado domingo 4 de diciembre, Julieta Poggio denunció cuál fue el gesto que recibió por parte de uno de los productores del reality de Telefe.

Tan sólo unos minutos después de que María Laura "La Cata" quedara eliminada del programa en un mano a mano con Daniela, Julieta se dirigió a la cocina para cocinar junto a Coti. Entonces, la actriz y modelo le contó a Walter "Alfa" Santiago lo que le sucedió en una de las habitaciones.

"Boludo, fue muy loco del celular. Te lo juro..., me tiró un beso. Aparte le vi la cara. Nunca le vi la cara así a alguien", relató Julieta. "Alfa", que miraba mientras ella cocinaba, le preguntó: "¿Qué cara?". Y entre risas, la joven aclaró: "En la habitación, escucho un ruido y veo que había un celular pegado al vidrio. Y le veo la cara. Como lo miré, hubo un contacto visual y me tiró un beso. Te lo juro por Dios...".

Julieta Poggio contó que un productor de Gran Hermano le tiró un beso y le sacó una foto con un celular dentro de la casa.

Marcos, que estaba sentado en uno de los sillones reaccionó y le consultó: "¿Te tiró un beso?". "Sí, me tiró un beso. Te lo juro por Dios, primo...", respondió Julieta. Y añadió: "Le vi la cara con el celular y como lo miré a los ojos no le quedó otra".

Walter se mostró sorprendido por la situación y le marcó a su compañera que es muy grave que un miembro de la producción de Gran Hermano le haya tomado una foto: "¿Te estaba sacando fotos con el celular? Eso no está bueno... que aparezca con el celular en el vidrio no está bueno porque es una foto que te robó a vos...". "No, debe estar permitido eso...", contestó la actriz que trabajó en la telenovela Consentidos. "Ojo...", concluyó el hombre de 60 años.

Rumores de embarazo de una participante de Gran Hermano

Una participante manifestó su malestar y advirtió que teme haber quedado embarazada dentro de la casa. Por lo tanto, en la producción de Telefe se viven momentos inquietantes en torno a lo que pueda suceder en las próximas horas.

La protagonista en cuestión es Coti Romero, que durante la madrugada de este domingo mantuvo una fuerte y alarmante charla con su pareja, Alexis Quiroga. Durante la transmisión de Pluto TV, y en el video publicado por Adriana Bravista, "Conejo" le hizo una picante pregunta mientras estaban en la cama: "¿Estás embarazada?".

"No digas eso... ay no digas eso, por Dios", reaccionó la correntina, quien se mostró muy preocupada por la situación. En tanto, la joven figura de Gran Hermano indicó qué fue lo que le pasó para llegar a pensar que puede estar embarazada: "Ayer fui al baño y, cuando hice pis, había un chorrito de sangre muy clarita".

"Tengo miedo de que sea una implantación", agregó Coti, en referencia al proceso por el que el embrión se adhiere al endometrio y da inicio a la gestación. Lo cierto es que luego de sus comentarios, la transmisión de Pluto TV cambió la escena por una de la pileta y la producción de Telefe comenzó a evaluar qué hacer frente a dicho escenario.