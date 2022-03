La decisión de MasterChef Celebrity que complicó a Tomás Fonzi

En la velada del jueves, el jurado le impuso una tarea particular al actor que terminó por complicar su carrera en el reality de cocina.

Tomás Fonzi enfrentó un complicado desafío en MasterChef Celebrity que lo dejó muy mal parado frente a sus compañeras. Pese a haberse coronado como el mejor de la semana y asegurarse su lugar en el balcón, el actor tuvo que formar parte del proceso de cocina de las demás participantes. Sin embargo, lo que parecía un privilegio tenía un trasfondo bastante comprometedor.

En la velada del martes, Tomás Fonzi sorprendió al jurado con su platillo y logró ganarse el delantal dorado, elemento que le dio "inmunidad" durante el resto de la semana: el actor pasó directamente a la próxima semana y no está obligado a cocinar. Sin embargo, en la gala del jueves 17 de marzo, Fonzi tuvo que trabajar como una especie de "curador" de los platillos de sus compañeras.

El desafío del día consistía en enfocarse en el tradicional dicho de "menos es más". Las seis finalistas de MasterChef Celebrity contaron con una canasta con una cantidad reducida de ingredientes y solo podían utilizar esos productos para su platillo. Frente a este complicado panorama, el jurado anunció una ventaja con la que contaban los participantes: podrían contar con la ayuda de Tomás Fonzi durante cinco minutos en el momento en que ellas precisaran. Pero la presencia del actor no benefició mucho a algunas participantes.

Algunos de los consejos que propuso Tomás Fonzi para orientar a sus compañeras disgustaron al jurado. Frente a esta situación que se reiteró durante varias devoluciones, Santiago del Moro preguntó por la opinión del actor y Tomás admitió que nunca había tenido ninguna mala intención con sus compañeras. Y aunque, en realidad, ninguna concursante le recriminó a su compañero, Tomás confesó que no se sentía muy cómodo con el rol. "Es una responsabilidad que me queda grande, debo decirlo", admitió Fonzi luego de que Betular dejara en claro que esperaba que su aporte "marcara la diferencia".

Mica Viciconte desconfió de Tomás Fonzi

Todas las participantes pidieron la opinión de Tomás Fonzi sobre la fusión de algunos sabores o el emplatado, sin embargo, Mica Viciconte utilizó el beneficio de una manera diferente. La influencer admitió que ella "tenía otra mirada sobre la compentencia" y que realmente "no sabía cuánto podía llegar a ayudarla Tomás".

Viciconte llamó a Tomás Fonzi hacia el final de su preparación, pero lejos de pedirle su consejo, utilizó sus cinco minutos para que el actor trabaje como su asistente. "En estas instancias, contar con la ayuda de alguien que está en el balcón a mi me da miedo. A veces me pasa que no sé las intenciones de cada uno", aseguró Mica. Frente a esta desconfianza, la influencer prefirió que su compañero siguiera sus ordenes y la ayudara a avanzar más rápido con la preparación antes que recurrir a su consejo.